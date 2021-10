https://mundo.sputniknews.com/20211019/wwf-denuncia-un-robo-de-agua-en-espana-con-el-que-se-riega-el-equivalente-a-100000-campos-de-futbol-1117291979.html

WWF denuncia un robo de agua en España con el que se riega el equivalente a 100.000 campos de fútbol

WWF denuncia un robo de agua en España con el que se riega el equivalente a 100.000 campos de fútbol

Una investigación de la ONG WWF ha revelado el robo de agua de cuatro de los acuíferos más importantes de España. 19.10.2021

españa

sequía

cultivos

Desde la organización afirman que con el agua que se extrae de forma ilegal de estos acuíferos se riega una extensión de hectáreas de cultivo superior a 100.000 campos de fútbol.La investigación comenzó con una pregunta. Querían saber de dónde salía el agua con el que se riegan las miles de hectáreas de cultivo de regadíos que están situados en las zonas en las que no hay ríos. Y la respuesta con la que se encontraron es, cuanto menos, alarmante."El regadío es el gran consumidor de agua de España y su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro nuestra seguridad hídrica y sobreexplotando acuíferos", aseguran desde WWF España, que alerta además de que España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa sin contar el agua que se consume de forma ilegal.El robo del acuífero de Las Tablas de Daimiel riega el equivalente a 62.300 campos de fútbolEl caso más dramático, denuncian desde la ONG es el de Las Tablas de Daimiel. Según su investigación 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con el agua que se extrae ilegalmente de su acuífero. Algo más alarmante aún si se tiene en cuenta que la situación de este Parque Nacional cada vez es más crítica debido a la falta de agua. Según WWF, el robo de agua de este acuífero se utilizaría para regar una superficie equivalente, ni más ni menos que, a 62.300 campos de fútbol.Otros puntos negros en EspañaEl Parque de Doñana, "el humedal más importante de Europa" es otro de los casos dramáticos. Según denuncian desde la ONG ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX. Según sus conclusiones, en el año 2019 se regó con agua extraída ilegalmente un total de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol."El Mar Menor es otro de los puntos negros del robo del agua en España", denuncian desde la organización recordando que se ha vuelto a convertir en una "sopa verde". Un colapso ecológico que se debe "a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control". El cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena equivale a más de 10.200 campos de fútbol según WWF.Del acuífero de los Arenales, otro de los investigados por la ONG, se extrajo ilegalmente agua para regar 23.975 hectáreas del total de las 101.877 que tiene la zona, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol. Además, desde la organización ecologista advierten de la transformación que ha sufrido la zona "que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas o remolacha, entre otros" y que necesitan más agua.¿Cómo se extrae el agua de forma ilegal en España?Tal y como explican en su investigación, para extraer agua subterránea en España es necesario pedir una concesión administrativa. Esta da derecho a extraer una cantidad de volumen de agua para un fin determinado, pero desde WWF denuncian que en el caso de estos cuatro acuíferos se están regando parcelas sin disponer de esa autorización."La Administración no sabe cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, porque no tiene capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos", afirman.Para acabar con este problema desde WWF proponen modificar la Ley de Aguas para concluir los procesos de cierre y sanción de pozos ilegales, así como reducir la superficie de regadío y mejorar el control de las aguas subterráneas. También solicitan que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualice los datos de manera coordinada y que integren el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y la Directiva del Hábitat.También tienen peticiones para el Ministerio de Agricultura y las respectivas consejerías que pasarían por elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadíos, mejorar los protocolos públicos de calidad o crear un Observatorio estatal de Regadío, entre otras acciones.

