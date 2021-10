https://mundo.sputniknews.com/20211019/comienza-en-bolivia-marcha-en-demanda-de-justicia-por-masacres-politicas-de-2019-1117289090.html

Comienza en Bolivia una marcha en demanda de justicia por las masacres políticas de 2019

LA PAZ (Sputnik) — Más de un centenar de familiares de víctimas de masacres políticas de 2019 en Bolivia comenzaron una caminata de 200 kilómetros por el... 19.10.2021, Sputnik Mundo

"Es un sacrificio pero su sentido es de justicia, porque lamentablemente no ha habido una pronta y oportuna respuesta de la Fiscalía y los procesos no pueden demorar más ni prolongarse sin fin", dijo el activista de derechos Humanos de el Alto, David Inca, uno de los organizadores de la protesta.Inca hizo la declaración a reporteros en Caracollo, punto de partida de la caminata de representantes de víctimas y sobrevivientes de la represión policial-militar ordenada por Áñez en las localidades de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) tras el golpe que la llevó al poder en noviembre de 2019. SacrificioPortando carteles de protesta y la bandera indígena wiphala, los familiares de las víctimas, con destacada presencia femenina. comenzaron la caminata a la 8:00 hora local (12:00 GMT) y tenían previsto arribar a La Paz en aproximadamente una semana.Quienes concurrieron no tenían equipamiento y provisiones especiales y confiaban en la solidaridad de los pueblos del camino para alimentarse y acceder a lugares bajo techo donde pernoctar, dijo Inca.Inca dijo que los marchistas elaboraron un pliego de demandas exigiendo que sean procesados y condenados por las masacres no solo la expresidenta Áñez y exjefes militares y policiales, sino "todos los que reprimieron, detuvieron y torturaron a los manifestantes"."No se trata solo de las 38 víctimas mortales de las masacres. Es necesario que el Ministerio Público [Fiscalía] sea más rápido y eficaz en identificar a todos los responsables de la represión, que no son solo los jefes, que acabe el encubrimiento y la impunidad", afirmó.Indicó que en el caso específico de Áñez y su primer gabinete ministerial de noviembre de 2019, "deberían estar todos ya en detención porque no eso no hay que investigar, sus nombres y apellidos están en las firmas del decreto que autorizó y dio impunidad a los militares para la represión".Añadió que las masacres fueron "esclarecidas" en gran medida por el informe presentado en agosto por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Áñez está en detención preventiva desde marzo, por un juicio ordinario referido al golpe de 2019 que no incluye las masacres.Un juicio de responsabilidades, por las masacres, está pendiente de una autorizacón del parlamento.

