Octubre, el "mes maldito" de Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — En la historia democrática reciente de Bolivia, varios acontecimientos trascendentes han hecho de octubre un mes que deja huella, y esto... 18.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

Hace 39 años, el país sudamericano recuperó la democracia poniendo fin a un largo ciclo de dictaduras militares, e inició un período de relativa estabilidad, no exento de tensiones, e inclouso convulsión y violencia, que subsisten hasta la actualidad y ponen a prueba el frágil equilibrio político y económico logrado."Las tensiones de los últimos días hacen que para no pocos bolivianos la sola mención del mes de octubre provoque una crispación, como si fuera un mes maldito que no puede pasar desapercibido", dijo a la Agencia Sputnik el analista político Juan Carlos Aruquipa, docente de la Universidad Indígena.Puede ser casualidad de calendario, pero "entender los hitos de octubre podría ser suficiente para entender muchas de las angustias actuales", sostuvo el también sociólogo.HitosHe aquí un repaso de los hitos de octubre en las últimas décadas en Bolivia.El izquierdista Hernán Siles Zuazo asume la Presidencia que le había sido negada dos años antes como ganador de elecciones inconclusas a causa de un golpe de Estado. La crisis económica, política y social, más una ola de crecientes protestas sindicales forzaron a la última dictadura a reconocer los resultados de los comicios de 1980.De ese conflicto queda la "agenda de octubre" -nacionalización petrolera y Asamblea Constituyente- que el líder indígena presenta como bases de la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la que gana por amplio margen las elecciones de diciembre de 2005.Y las fechas de octubre de este año:Tras 39 años de democracia, Bolivia vive en democracia, tensiones y pobreza, "pero democracia al fin", añadió.

bolivia

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

