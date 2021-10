https://mundo.sputniknews.com/20211018/la-seminci-de-valladolid-se-rinde-al-cine-argentino-1117244410.html

La Seminci de Valladolid se rinde al cine argentino

La Seminci de Valladolid se rinde al cine argentino

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, tendrá a partir del 16 de octubre a Argentina como país... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T17:30+0000

2021-10-18T17:30+0000

2021-10-18T17:30+0000

américa latina

argentina

cine

bilbao

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117244377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_368d7fdd59f00a6c136a8dda696fc8c6.jpg

"Para mí, la argentina, es la cinematografía más potente en los últimos 20 años en lengua hispana. Por descontado, más que el cine español", afirma rotundo a Sputnik Álvaro Arroba, que se encargó de la selección de las películas que se podrán ver en la ciudad castellana.Arroba seleccionó 15 largometrajes y ocho cortometrajes, y apunta que ninguno de ellos se pudo ver aún en las salas españolas.Nuevo cine argentinoEste crítico cinematográfico español es uno de los programadores además del Bacifi (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y explica desde la capital argentina cuál es el proceso vivido en la creación de cine en ese país en las dos últimas décadas.Junto a esta circunstancia, el programador destaca la calidad de los intérpretes, que atribuye a "la gran tradición teatral de Buenos Aires, algo que se acaba notando", señala."Muchas veces te das cuenta de que las películas no son tan buenas, pero los actores son tan buenos que lo elevan todo a otro nivel y cumplen con unos mínimos que muchas veces el cine español no cumple", declara.Una película de 14 horasEl ciclo de cine argentino finalizará con la proyección en tres pases de un filme de 14 horas, La flor (2018), de Mario Llinás; pero no será la única cinta de este autor, que también estrenará en Valladolid el documental Corsini interpreta a Blomberg y Marciel (2021), sobre el culto al mítico compositor y cantante de tangos Ignacio Corsini, conocido como "el caballero cantor".Habrá también producciones ya reconocidas internacionalmente con premios en Cannes, como La niña santa (2004), de Lucrecia Martel; Los muertos (2004), de Lisandro Alonso y XXY (2007), de Lucía Puenzo, que además obtuvo un Goya en España.Y ya fuera del ciclo Relatos salvajes, se entregará la Espiga de Honor en la gala de inauguración al actor, productor, guionista y director Juan José Campanella (Buenos Aires, 1959), un acto en el que contará con la compañía de los actores Óscar Martínez y Eduardo Blanco.Además, en Valladolid se proyectará también El cuento de las comadrejas (2018), su última película hasta la fecha.Y en la Sección Oficial se podrán ver Las Siamesas (2020), de Paula Hernández y Mi última aventura (2021), de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.Esta Sección Oficial es "la mejor de los últimos 10 o 15 años", en opinión de Álvaro Arroba, "la más arriesgada, la más original, la más inesperada", anticipa.Han colaborado en esta recopilación de películas la Embajada Argentina en España y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino (INCAA).Todo listo pues, para disfrutar en Valladolid de esta destacada escuela cinematográfica sudamericana, del 23 al 30 de octubre.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-cine-latinoamericano-brillo-en-san-sebastian-1116399138.html

argentina

bilbao

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, cine, bilbao, 🎭 arte y cultura