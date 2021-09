El cine latinoamericano brilló en San Sebastián

https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-cine-latinoamericano-brillo-en-san-sebastian-1116399138.html

Es el caso de la decena de cintas latinoamericanas que compiten en la sección Horizontes Latinos y que tendrán también premio en la gala de clausura que se celebrará el 25 de septiembre en el ya icónico edificio del Kursaal, frente a la playa de La Zurriola.Además, explica que “es un público que conoce. Te das cuenta en los coloquios posteriores, cuando se evocan películas latinoamericanas de otros años”, señala Martín.En la semana que dura el festival se proyectan en diferentes pases 10 películas latinoamericanas: Sus directores representan a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Suiza (Andreas Fontana, con fuertes vínculos con Argentina), Uruguay y Venezuela.El responsable para Latinoamérica del certamen donostiarra, el único de los que se celebra en España con la máxima categoría de los festivales internacionales de cine, la A, recordó además que la pandemia afectó de manera importante al cine de Latinoamérica en 2020.“Por esto este año teníamos para Horizontes Latinos la producción de 2020 y de 2021 y el nivel fue muy bueno. El público también lo notó”, señala.Azor, sold outUna de las películas que se mostró durante toda la semana en San Sebastián es la argentina Azor, del realizador suizo Andreas Fontana, conocedor de la realidad argentina por los periodos en los que vivió en ese país y que vendió todas las entradas todos los días, según explicó el propio Fontana.Narra la historia de un banquero suizo que viaja a Argentina en los tiempos de la Junta Militar, pero con un objetivo que sobrevivió a aquella época: buscar clientes con dinero para hacer más opaca su fortuna en Suiza.El realizador suizo explicó este éxito a Sputnik por “la fascinación histórica de Estados Unidos por el dinero y el poder, dos ingredientes principales de la película”, señala.Azor está próxima a distribuirse en salas de España, Suiza, Grecia, Portugal y Rusia, según enumera su director.Pasó por el Foro de Coproducción en el año 2016, la cita en el marco del Festival de San Sebastián para reunir a directores latinoamericanos con productores europeos o viceversa, para que juntos lleven adelante, conjuntamente, proyectos de largometrajes ya iniciados.Su director, con independencia de que se lleve el Horizontes Latinos el 25 de septiembre, considera que el verdadero premio es “la visibilidad que está teniendo en San Sebastián, ganar el Horizontes Latinos sería un bonus, pero lo principal es haber sido parte de este festival, lo que eso le ha dado a la película”, resume.Cine latino y fantásticoEl director de Piedra Noche, el argentino, Iván Fund, recuerda la noche de su estreno de la película en San Sebastián, ciudad norteña y lluviosa, “me tenía un poco inquieto el hecho de que llovía mucho, pero la sala estaba llena. Además, ver un cine lleno después de tanto tiempo ha sido muy conmovedor”, comenta en conversación con Sputnik.El realizador argentino añade además cómo todo el público se quedó esa noche al coloquio organizado a continuación y destaca especialmente el silencio posterior al aplauso al finalizar el pase de su película.En Piedra Noche explica la historia de una mujer que trata de vender su casa en la playa para protegerse de los recuerdos que tiene en ese lugar tras la muerte de su hijo.Iván Fund introduce elementos del cine fantástico en la historia, ya que el otro elemento principal de la película es la extraña criatura sobre la que circulan rumores entre los lugareños.Fund admite que el cine fantástico forma parte de la cultura de su niñez en los 90 y que en este trabajo se le hizo inevitable acercarse por primera vez a este género.Preguntado por la reconocida sensibilidad del cine latinoamericano, Iván Fund argumenta que todos sus integrantes “hemos transitado por lo menos y tenido contacto con lo más de la sociedad. Conocemos todo el espectro. Sabemos lo difícil que es el día a día. Se trata de sensibilidades que atraviesan los estratos sociales. Eso a la hora de contar las historias es un verdadero plus”, señala.También reivindica un impulso del género fantástico para el cine latinoamericano.“Parece que son lenguajes que no nos pertenecen y no es así. Siempre se nos encasilla con la mirada directa a los problemas sociales y políticos, pero que una película no los aborde directamente no quiere decir que no los aborde, sino que lo hace con un discurso un poco más complejo”, reflexiona el director de Piedra Noche.Su película tiene ya distribución en España y fue la ganadora de la pasada edición del WIP (Work in Progress) Latam, una apartado del festival español similar al Foro de Coproducción, pero con el proyecto más maduro, y que a Fund le sirvió para finalizar la postproducción de imagen y sonido.Un paso firme, por tanto, el del cine latinoamericano en su camino por San Sebastián. Un trampolín que se está demostrando imprescindible para acceder al público europeo.

