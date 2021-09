https://mundo.sputniknews.com/20210929/inseguridad-al-alza-en-haiti-empuja-a-religiosos-a-la-huelga-1116590477.html

Inseguridad al alza en Haití empuja a religiosos a la huelga

Inseguridad al alza en Haití empuja a religiosos a la huelga

PUERTO PRÍNCIPE (Spuntnik) — A partir del 1 de octubre, cristianos protestantes de Haití irán a huelga, en rechazo al descontrolado aumento de la inseguridad... 29.09.2021, Sputnik Mundo

El comunicado invita además a los fieles a vestirse de negro y blanco el domingo 3 de octubre en señal de luto, y pide que otras congregaciones se unan a la causa.Lafaille fue asesinado ante la puerta de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Príncipe, el domingo 26 mientras que su esposa fue secuestrada y otros fieles resultaron heridos por balas.ImpunidadLos hechos ocurrieron cerca de las 07:00, hora local, y el templo permaneció cerrado días después."Es inaceptable que a pocos metros del Palacio Nacional, custodiado por tres unidades especializadas de la PNH (Policía Nacional de Haití) con 1.500 hombres, unos bandidos se hayan permitido matar cobardemente al diácono Lafaille y secuestrar a su esposa", criticó la Conferencia de Pastores Haitianos que reclamó al Gobierno asumir sus responsabilidades.Los pastores exigieron a las autoridades poner fin a ese fenómeno y consideraron inaceptable que los líderes disfruten de los "privilegios ligados a su función mientras fracasan en su misión de garantizar la seguridad de la población".De igual manera, la estatal Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) calificó de "repugnante" e "inimaginable" el asesinato del diácono, en medio de la ola de violencia que sacude a Puerto Príncipe."Tras esta tragedia en la iglesia Baptiste de la Reunión de Puerto Príncipe, considerada un lugar sagrado y un espacio inviolable, no se protege ningún derecho", dijo en una nota la organización de derechos humanos, para la cual todos los sectores del país están expuestos a la furia de los "bandidos armados, que operan con impunidad"."Fracaso"La OPC, muy crítica con la gestión del primer ministro Ariel Henry, pidió al Gobierno reconocer su "fracaso" en materia de seguridad, mientras señaló a la impunidad, mala gobernanza, y la falta de voluntad política como las principales causas del fenómeno.Mientras, Henry continúa prometiendo que combatirá la inseguridad, sin presentar un plan concreto o medidas específicas para enfrentar la multiplicación de las bandas armadas que tienen el control de zonas amplias de la capital.Esta semana, el Centro de Análisis e Investigación en Derecho Humanos alertó que cientos de niños en los barrios de Martissant, Bas Delmas y Carrefour no pudieron incorporarse a las clases, pese a que el año académico comenzó el 21 de septiembre.La guerra de las pandillas impide que las familias de bajos recursos obtengan los medios para enviar a sus hijos a las escuelas, mientras los centros antes gestionados por organizaciones religiosas, instituciones privadas y el propio Gobierno no pueden abrir sus puertas, advirtió la organización.Henry admitió en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que su administración necesita ayuda extranjera para combatir la creciente violencia de las bandas criminales, algo clave para la recuperación económica y la seguridad ciudadana.Sin embargo, recibe presión de organizaciones locales para las cuales la inseguridad y el crecimiento de las pandillas es promovida, justamente, por las potencias extranjeras.

