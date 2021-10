https://mundo.sputniknews.com/20211018/carmen-mola-no-existe-de-indignacion-a-la-retirada-de-los-libros-del-planeta-2021-en-una-libreria-1117225210.html

"Carmen Mola no existe": de indignación a la retirada de los libros del Planeta 2021 en una librería

"Carmen Mola no existe": de indignación a la retirada de los libros del Planeta 2021 en una librería

Desde que se conoció la verdadera identidad de la autora, las críticas no han dejado de crecer. De hecho, una librería de Madrid ya ha retirado sus libros.

Un millón de euros. Esa es la cantidad que recibirá la ganadora del Premio Planeta, el mejor pagado del mundo desde que el presidente del grupo, José Crehueras, anunciara su aumento durante la rueda de prensa del día anterior a la gala de entrega. El estrenado premio lo ha recibido en 2021 Carmen Mola, que no es ni una sola persona ni se trata de una mujer.Detrás del pseudónimo superventas se encuentran los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, que se conocieron trabajando como guionistas para la mítica serie de televisión Hospital Central. Con su novela La bestia han ganado el premio más alto de la historia destapando así un secreto que guardaban con recelo: su verdadera identidad.La bestia se publicará el 4 de noviembre en España con una primera edición de 210.000 ejemplares. En Latinoamérica llegará a las librerías a partir de finales de noviembre. Antes también hubo otras obras: La novia gitana fue su primer libro y logró hacer tres ediciones en tan solo cuatro meses, luego vinieron La red púrpura y La nena siguiendo su estela exitosa.La supuesta Mola había concedido varias entrevistas a los medios de comunicación a través de email para continuar en el anonimato. Mucho se había especulado sobre ella, pero la concepción general apostaba por ser una profesora de universidad madre de tres hijos. En varias ocasiones le preguntaron sobre su identidad: "¿Eres una mujer?", cuestionaba una periodista del diario Esquire en 2018. "Me lo reservo. Así os dejo que me analicéis y lleguéis a una conclusión". Otros periodistas menos directos le preguntaban si algún día desvelaría quién era de verdad. Mola contestó que prefería "mantener a salvo su verdadera identidad para poder seguir viviendo tranquila".También le preguntaron sobre la postura de la mujer en la novela negra: "Creo que la igualdad ha llegado antes a los personajes que a las autoras, pero se va avanzando", respondió la hasta entonces conocida como Carmen Mola. La concesión del premio no está exenta de polémica y ya se ha ganado algunas críticas entre la población.Entre las reacciones más sonadas se encuentra la de la librería madrileña especializada en autoras femeninas Mujeres & Compañía, que ya ha retirado todos los ejemplares de la inexistente escritora. "De los libros registrados en España en 2018 (año en el que se edita La novia gitana) solo el 32% están escritos por mujeres", explican en un vídeo en sus redes sociales.Normalmente los libros de Mola estaban publicados en la editorial Alfaguara, del grupo Penguin Random House. A partir de ahora, se publicarán en Planeta, su gran rival. Este tan solo es un nuevo capítulo de la batalla que libran ambos gigantes editoriales por alzarse con la hegemonía industrial del libro. Hace dos años, Javier Cercas y Manuel Vilas abandonaron al conglomerado alemán para publicar con Planeta tras ganar el premio y quedar finalista en su edición de 2019, que anteriormente estaba dotado de 601.000 euros.

