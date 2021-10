https://mundo.sputniknews.com/20211018/canciller-israeli-los-herederos-ideologicos-del-asesino-de-rabin-estan-en-la-kneset-1117245936.html

Canciller israelí: los "herederos ideológicos" del asesino de Rabin están en la Knéset

Canciller israelí: los "herederos ideológicos" del asesino de Rabin están en la Knéset

TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, ha dicho en el día en que se conmemora el magnicidio del primer ministro Isaac Rabin, en su... 18.10.2021, Sputnik Mundo

Lapid, quien es también el primer ministro alternativo (servirá cuando termine el mandato del actual primer ministro, Naftali Bennett), fue interrumpido por el líder del grupo Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich y el presidente del partido ultraortodoxo Shas, Arie Deri, quienes fueron sacados del pleno.Por su parte, en la solemne celebración del asesinato del ex primer ministro, Naftali Bennett advirtió que "no debemos quemar nuestra casa", con la sonada ausencia de Benjamin Netanyahu."El 4 de noviembre, 1995, Israel se encontraba en el borde del abismo", dijo Bennet en su discurso en la ceremonia oficial del magnicidio de Rabin en el cementerio nacional del Monte Herzl. "La lección que aprendí yo del asesinato de Rabin es que, bajo ninguna circunstancia, no importa qué situación, la nación no debe quebrarse. No debemos quemar nuestra casa. Somos hermano. El único consuelo de este terrible asesinato es el hecho de que hemos logrado florecer, corregir", agregó.Netanyahu, quien estuvo presente en ceremonias pasadas como primer ministro, no explicó su ausencia. Su oficina señaló que no tenía obligación de asistir y que tomaría la palabra en una sesión especial en el parlamento.Se sabe que las relaciones entre la familia de Rabin y Netanyahu son tensas.

