https://mundo.sputniknews.com/20211017/el-reino-unido-para-sus-trenes-debido-a-la-crisis-energetica-1117220867.html

El Reino Unido para sus trenes debido a la crisis energética

El Reino Unido para sus trenes debido a la crisis energética

Freightliner, el operador de carga con sede en el Reino Unido, ha retirado las locomotoras eléctricas de los trenes y las ha reemplazado por versiones diésel... 17.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-17T23:40+0000

2021-10-17T23:40+0000

2021-10-17T23:40+0000

economía

europa

reino unido

electricidad

tren eléctrico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1117220839_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_64094c818b1a320a61513c1ccaeb9e4c.jpg

Los trenes eléctricos de Freightliner suelen circular entre el puerto marítimo de Felixstowe y el noroeste de Inglaterra, incluida la línea norte del metro de Londres. Parcialmente, la ruta no está electrificada, por lo que las locomotoras diésel van allí en lugar de los trenes eléctricos, pero ahora Freightliner las lleva a toda la ruta, escribe East Anglian Daily Times.La compañía calificó el aumento de los precios de la electricidad como sin precedentes. La decisión de jubilar a los trenes de carga eléctricos es temporal y no se aplica al transporte de pasajeros.Las autoridades locales ya han calificado el incidente como "el fracaso de la política energética estatal" y pidieron un énfasis en el desarrollo de la energía eólica en las zonas costeras para no volver a las locomotoras diésel.El operador Freightliner posee la flota de locomotoras de carga más grande del Reino Unido y recientemente compró 13 tractores eléctricos más para descarbonizar el negocio. Al mismo tiempo, se anunció el regreso de las locomotoras diésel tres semanas antes de la conferencia climática, que tendrá lugar en Glasgow.Los interlocutores del International Railway Journal en la industria reaccionaron a la decisión del operador de manera ambigua, señalando que reemplazar las locomotoras eléctricas por locomotoras diésel podría aumentar el tiempo de entrega de las mercancías, así como afectar el horario de pasajeros.Los precios de la electricidad están aumentando en toda Europa con la llegada del otoño boreal por varias razones: suministro insuficiente de gas, falta de viento para generar electricidad a partir de generadores eólicos, así como un aumento general en el costo de los recursos en un contexto de alta demanda.

https://mundo.sputniknews.com/20211017/forbes-la-abrupta-transicion-de-europa-a-la-energia-verde-fue-arrogante-1117220591.html

https://mundo.sputniknews.com/20211017/suiza-prepara-a-su-poblacion-y-empresas-para-un-colapso-energetico-invernal-1117220733.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, reino unido, electricidad, tren eléctrico