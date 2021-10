https://mundo.sputniknews.com/20211017/suiza-prepara-a-su-poblacion-y-empresas-para-un-colapso-energetico-invernal-1117220733.html

Suiza prepara a su población y empresas para un colapso energético invernal

En el invierno boreal 2021-2022, es posible que Suiza no tenga la capacidad suficiente para proporcionar electricidad a todos sus consumidores. Al respecto, el... 17.10.2021, Sputnik Mundo

Según NZZ am Sonntag, Suiza prácticamente no tiene seguro contra un invierno duro. La falla de cualquiera de las grandes centrales eléctricas puede provocar un apagón nacional durante dos días durante un período de alta demanda de electricidad. La importación de energía podría haber ayudado, pero Suiza no tiene acceso al mercado eléctrico europeo.Como se desprende de la notificación de las autoridades suizas, en caso de escasez de energía, la primera solicitud de ahorro se dirigirá a la población. En la segunda etapa, el uso de piscinas, sistemas de aire acondicionado y escaleras mecánicas puede estar prohibido, escribe TOP Online. El requisito de reducir el consumo llegará a las empresas solo en la tercera etapa. En caso de un colapso energético, las pérdidas del país ascenderán a 4.000 millones de francos suizos por día (4.330 millones de dólares).Para mejorar la seguridad energética, la Asociación de Empresas Eléctricas Suizas propone construir alrededor de 2.000 pequeñas centrales eléctricas de gas que operarían de manera distribuida en todo el país con escasez de capacidad. Sin embargo, esta es una estrategia a largo plazo para el período hasta 2050.

suiza

