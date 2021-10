https://mundo.sputniknews.com/20211014/brasilenos-prestan-sus-brazos-para-escalar-montanas-1117130882.html

Brasileños prestan sus brazos para escalar montañas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Acampar bajo las estrellas, bañarse en el agua fresca de una cascada o simplemente disfrutar de las vistas después de una excursión... 14.10.2021

Con el tiempo, se dio cuenta de lo que sufrían muchas personas por no poder vivir esas mismas sensaciones, así que decidió arremangarse y ponerse manos a la obra.Así nació Montaña en Movimiento, un proyecto altruista que con la ayuda de voluntarios lleva a personas con movilidad reducida a lo alto de las montañas o incluso a practicar deportes de aventura, como descenso en rapel. "Empecé a conocer personas y ver las deficiencias emocionales que tenían por no poder hacer las cosas que les gustaban", cuenta Montenegro a Sputnik.Tras madurar la idea en los últimos diez años, Montenegro reunió a algunos amigos y se lanzaron a la aventura. Disponen de una sofisticada silla adaptada para transportar a las personas con movilidad reducida que fue comprada a través de donaciones, pero en algunos tramos de las caminatas por la inclinación o por el terreno escarpado no hay más remedio que subir a la persona a peso.Por eso, en muchas de la excursiones de forma una comitiva de hasta 30 personas, para irse relevando. La logística y el cuidado con la seguridad también es importante, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos tramos se hace incluso escalada.Sentimiento de superaciónPara quienes participan de la actividad, la sensación es mágica, como comenta Gabriel Lucena, un joven de 15 años que nació con una malformación congénita, espina bífida, y normalmente se mueve en silla de ruedas.Una profesora de la escuela le habló del proyecto y enseguida se sintió animado. Al poco tiempo ya estaba bajando por la pared de un acantilado en una playa de Niteroi, a las afueras de Río de Janeiro.Las escapadas de Montaña en Movimiento ya han cumplido los sueños de más de una decena de personas; desde una niña de 12 años que quería bañarse en una cascada hasta un joven que consiguió coronar la famosa Pedra da Gávea de Río de Janeiro. Se trata del mayor monolito de piedra junto al mar del mundo, con 800 metros de altura.El proyecto avanza sin aportes de dinero público ni patrocinios, sólo con la entrega de los voluntarios y el dinero recaudado con la venta de máscaras contra el COVID-19 y otras iniciativas similares.Montenegro no tiene prisa en ver crecer el movimiento, prefiere ir poco a poco, concentrado en lo gratificante que es pasar el fin de semana en el campo empoderando a otras personas: "No tiene precio, nada paga lo que sentimos, lo que vivimos en ese momento", confiesa.

