Cuestan 15.000 dólares, pero las regalan: el argentino que une al mundo para donar prótesis 3D

Un prodigioso inventor argentino creó Atomic Lab, una organización sin fines de lucro que conecta a 'embajadores' que tengan impresoras 3D en todo el mundo... 04.05.2021, Sputnik Mundo

comenzó a desarmar electrodomésticos e inventar cosas desde los 6 años. A los 13 años ganó un premio por diseñar un dispositivo de seguridad para enchufes que evita las electrocuciones y, años después, un aparato que interpreta palabras impresas para traducirlas al sistema braille, usado por los ciegos, en tiempo real. A los 16 años armó su primera impresora 3D y dos años más tarde, en 2013, decidió poner la tecnología al servicio de las personas con discapacidad para crear un proyecto que permitiera producir prótesis de manos y brazos a bajo costo y poder donarlas. Desde un pequeño taller en el barrio de Parque Patricios, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el joven inventor, que hoy tiene 25 años, es el cerebro detrás de Atomic Lab, la ONG que le da una verdadera mano a quienes más la necesitan."Atomic Lab nace hace ocho años a partir de la idea de hacer tecnología que ayude a la gente a tener una mejor calidad de vida. A partir del pedido de la mamá de Felipe, un chico de Tres Algarrobos, un pueblo a unos 500 km de la capital, nos volcamos a la idea de poder reducir los costos de las prótesis hasta el punto donde sea posible entregarlas 100% gratuitas, como lo hacemos ahora", dijo Tubaro a Sputnik.A partir de la donación altruista a través de su página web y con el apoyo de empresas privadas e instituciones, la organización imprime por su cuenta y también a través de sus embajadores: cualquier persona o entidad de cualquier parte de Argentina y del mundo puede dar una mano, o muchas.Quienes necesiten una prótesis pueden solicitarlo a través del formulario online dentro de la web de Atomic Lab. Quienes quieran ser embajadores recibirán un manual de capacitación por parte de la ONG, archivos descargables, la asignación de un voluntario para el ensamblado y la entrega, y financiamiento de ser necesario la compra de materiales para la impresión. Diversas empresas además ofrecen descuentos para la compra de impresoras 3D para los embajadores.Manos a la obra"Nuestra plataforma Limbs lo que hace es recolectar información y juntar embajadores con pedidos cercanos a ellos. La persona que solicita una prótesis sube una foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada, poniendo todos sus datos y ubicación. El embajador lo acepta, imprime la prótesis y la entrega", relató Tubaro, técnico electrónico y estudiante de ingeniería.Los pedidos que se procesan a través de su plataforma se reciben y entregan por orden de llegada, no se pregunta por nivel socioeconómico y se entregan siempre de forma gratuita, para asegurar que no haya privilegios de ningún tipo.En 2018 y 2019, el equipo Atomic Lab realizó 20.000 km a través de Argentina a bordo de una camioneta pick-up con una impresora 3D abastecida por paneles de energía solar con el objeto de entregar más de 1.000 pedidos de habitantes de las provincias, donde este tipo de tecnología no abunda.Además de las prótesis, desarrollan otros productos o soluciones, como son órtesis y férulas, dispositivos de apoyo a las estructuras musculares y esqueléticas de las personas, prótesis robóticas con inteligencia artificial o, en el marco de la pandemia, máscaras faciales que fueron entregadas gratuitamente. Además, en el taller están en proceso de construcción de una escuela, denominada La Liga de Inventores.

