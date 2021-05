https://mundo.sputniknews.com/20210504/mineros-victimas-de-dinamita-en-bolivia-y-la-emocion-de-recuperarse-con-protesis-3d-1111847834.html

Mineros víctimas de dinamita en Bolivia y la emoción de recuperarse con prótesis 3D

Don Pablo Matha era minero en Larecaja, La Paz, hasta que en 2006 una dinamita voló su mano y lo dejó ciego. Pasó por una enorme depresión hasta que pudo encontrar consuelo en su fe en Dios y en una nueva pasión: tocar la guitarra, lo cual aprendió luego del accidente. Matha, quien trabaja de músico callejero, conoció a Roly Ronald Mamani, fundador de Robotics Creators, quien le ofreció una prótesis para su mano de forma gratuita.Desde 2016, Robotics Creators llegó a más de 200 personas, muchas de las cuales sufrieron la pérdida de extremidades por la manipulación de explosivos en distritos mineros. A quienes no poseen recursos monetarios, la empresa de Mamani entrega prótesis de manera solidaria.En su taller de Achocalla, el fundador de Robotics Creators se prepara para expandir su iniciativa y así llegar a más familias con similares o mayores dificultades.Historia de don Pablo"Era como cualquier otra persona. Como tú: completo, con manos, con vista. Pero las desgracias son así. (...) Yo jamás había pensado estar en la calle tocando bajo frío, el sol, la lluvia", dijo Matha a Sputnik."El día más fatídico de mi vida ha sido el lunes 6 de junio de 2006. Desde entonces he pasado momentos muy tristes. No sabía cómo enfrentarlo, quería quitarme la vida. No podía soportarlo, era para volverse loco: no poder ver, sin una mano, con mi familia sin nada para comer", recordó.En ese momento lo visitaron pastores de la Iglesia de Caranavi, en La Paz, quienes le dejaron la guitarra.Luego de su accidente, Matha vino con su familia a vivir al barrio Nuevo Amanecer, de la ciudad de El Alto, donde alquilan una pequeña casa. Cada día, sale a las siete para regresar a la misma hora de la tarde. Llueva o haya sol, siempre se lo encuentra en algún sitio de la Ceja de El Alto, donde le permitan guitarrear, cantar y recibir unas monedas.En un día bueno, gana hasta 50 bolivianos (unos siete dólares). Antes sacaba más, pero la pandemia de COVID-19 dejó a mucha gente sin trabajo, y sin siquiera una moneda para dar a quien lo necesita."Los jóvenes del CAMH me llevaron a los canales televisivos a presentarme, a tocar, para que me ayudaran con algo para poder sobrevivir, porque tenía una familia por detrás", agregó. Allí lo vio Roly Mamani, quien lo buscó en el puente del Arquitecto, un punto de la Ceja alteña donde el músico se para a tocar y cantar.Le ofreció una prótesis de mano hecha en una impresora 3D. "Yo le he dicho: 'Está bien, sería muy bien para mí'. Porque la piraña me lastimaba la mano, en la noche el dolor no me dejaba dormir. Pero esto me da alivio de tocar sin que me lastime la mano", dijo Matha luciendo su brazo artificial negro."Ni un centavo me cobraron. Me lo donaron", destacó el músico con gratitud.Sueños del cantorSi le preguntan cuál es su deseo más grande, Matha no lo duda: "Quiero una casa propia, que sea de mí. Si Bolivia no me ayuda, tal vez quisiera pedir a las personas solidarias en Rusia que me apoyen para tener un techo".A pesar de que llora amargamente por la situación que vive desde hace 15 años, no deja de tener esperanzas en un futuro mejor para él y su familia. También sueña con tocar para grandes públicos, en todo el mundo."Yo no tengo una mano, no puedo ver. ¡Cuánto quisiera que alguien me apoye para operarme la vista! Anhelo poder ver, poder caminar a otros lugares, hacer mi vida con mi familia", dijo entre lágrimas. "No distingo nada, todo es oscuro", se lamentó.Al despedirse, el músico pidió que se publique su número telefónico, por si algún "corazón bondadoso" pudiera ayudarle a atravesar este momento tan duro de su vida: (+591) 77530946.Un creador ilimitadoRoly Ronald, como se presenta y como figura en su cuenta de TikTok, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Apenas pasa los 30 años y desde adolescente se dedica a crear soluciones para todo tipo de dificultades. Se define como "un maker".Apasionado por la robótica, Mamani decidió poner sus conocimientos al servicio de su comunidad. "Desde mi juventud he visto que este tipo de herramientas para personas con algún tipo de discapacidad, como la pérdida de una extremidad, no es accesible", dijo a Sputnik.Comentó que muchas veces vio a personas perder extremidades en trabajos con muy baja remuneración: "Quienes querían adquirir una prótesis o un tipo de solución, no podían pagar el monto requerido. Por ello Robotics Creators ha aparecido, para ayudar a personas con esta clase de necesidad".Su empresa, una de las más avanzadas tecnológicamente en Bolivia, está ubicada en Achocalla, un municipio rural lindero con la ciudad de El Alto, en La Paz. Hasta aquí llega gente que mayormente vive en poblados mineros, alejados de la capital.Semanas atrás, dio varias vueltas por la web un video grabado en su taller. Una anciana sin manos recibía emocionada sus prótesis elaboradas por Mamani. "Doña Andrea es una persona con diabetes, que en épocas de la pandemia (inicios de 2020) se enfermó y no pudo tener atención médica. Se complicó su situación y han tenido que extraerle ambas manos y ambos pies", relató el CEO de Robotics Creators, satisfecho de poder ayudarla.Constantemente, Roly Ronald incorpora nuevas tecnologías a su taller. Reinvierte todo lo que gana para desarrollar un trabajo de vanguardia. ¿Cómo logra financiarse? "Hay un sector grande de personas que nos visitan que son pudientes. Pueden acceder a nuestras soluciones".Indicó que los brazos mecánicos que construye tienen un costo en el mercado de 3.000 hasta 10.000 dólares. "Por eso mucha gente prefiere quedarse sin prótesis. Pero nuestro costo es accesible, es como un celular de alta gama. Se puede hacer un pequeño esfuerzo para adquirir este tipo de prótesis, no es nada caro", aseguró.Entre sus pacientes, también tiene perritos que perdieron alguna de sus patas.En su taller de Achocalla, Mamani programa abrir un museo de robótica para finales de 2021. También prevé dar más espacio a sus creaciones, para reconfortar las vidas de más personas.Además, próximamente comenzará a elaborar prótesis de piernas, que son muy solicitadas, pero más difíciles de hacer.

