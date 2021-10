El expresidente del PP de Cataluña aparece en los Papeles de Pandora

https://mundo.sputniknews.com/20211013/el-expresidente-del-pp-de-cataluna-aparece-en-los-papeles-de-pandora-1117038404.html

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, recibió el poder para gestionar una sociedad 'offshore' en Belice en 2005.

españa

cataluña

xavier garcía albiol

papeles de pandora

La lista de los Papeles de Pandora se sigue engrosando con el paso de los días. El último rostro conocido es el del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. El político, quien llegó a presidir el PP catalán, recibió un poder general para administrar una sociedad offshore en Belice en el año 2005. Momento en el que ya contaba con cargos tanto en el partido como en el equipo municipal de Badalona.Luverne Internacional era el nombre que portaba la sociedad que Albiol podía gestionar con amplias facultades. Así quedó registrado en un escrito abierto y genérico que permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero, administrar todos sus bienes o tomar créditos o préstamos. El poder fue tramitado a través de la gestora andorrana Afsi, vinculada al banco Andbank.La sociedad fue registrada el 1 de enero de 2005 vía el despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes en los que se basa la investigación. En la entidad aparecen como directores Edgardo E.Días y Myrna Navarro, ambos relacionados con los casos de Pep Guardiola y Miguel Bosé.Luverne Internacional se mantuvo activa hasta el 9 de diciembre de 2015, fecha de su disolución. Ese mismo año, la socialista Dolors Sabater arrebató la alcaldía de la ciudad catalana a Albiol y el popular aspiró a dirigir la Generalitat de Catalunya.Albiol ha reconocido la existencia del poder otorgado por Afsi, pero niega haberlo usado. El alcalde de Badalona alega que se trataba de un momento en que no ostentaba "cargos de gobierno o ejecutivo de representación política" y que lo aceptó para acometer iniciativas empresariales, que no se llevaron a cabo. "Ese proyecto quedó sin recorrido y no obtuvo de él ni rendimientos, ni incremento de patrimonio, ni retribuciones de ningún tipo. Nunca hice uso de ese poder mercantil", ha afirmado en un comunicado. De momento, se desconoce si llegó a emplearlo o no.El alcalde de Badalona ha desvinculado esta sociedad offshore de su actividad política. A su vez, el regidor ha rechazado que vaya a dimitir. "Seguiré trabajando con la misma honradez y ganas", ha comentado en LaSexta.Albiol forma parte de los centenares de personas que han aparecido en la macroinvestigación encabezada por más de 100 periodistas de todo el mundo. En ella aparecen artistas, políticos, personalidades y políticos. Entre los españoles, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola; los cantantes Julio Iglesias y Miguel Bosé, el arquitecto Santiago Calatrava, la congregación religiosa Legionarios de Cristo o Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.En clave internacional, aparecen mandatarios como el chileno Sebastián Piñera o el ecuatoriano Lasso. Ninguno ha dimitido. Sí que lo hizo el canciller de Austria, Sebastian Kurz, acusado de malversación y desfalco de dinero público. Un político que no aparece en los Papeles de Pandora.

cataluña

cataluña, xavier garcía albiol, papeles de pandora