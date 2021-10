https://mundo.sputniknews.com/20211013/dimisiones-y-15000-euros-el-baile-de-c-tangana-y-nathy-peluso-sacude-la-catedral-de-toledo--1117031120.html

Dimisiones y 15.000 euros: el baile de C. Tangana y Nathy Peluso sacude la catedral de Toledo

El videoclip de 'Ateo' ha provocado la dimisión del deán de la catedral de Toledo. Según el religioso, ningún miembro de la institución estuvo presente durante... 13.10.2021, Sputnik Mundo

Bajo un haz de luz y rodeados de pinturas al fresco y pétreas columnas. Ese fue el escenario de la bachata Ateo, protagonizada por C. Tangana y Nathy Peluso. La pareja de artistas danzaba al son de la música con las capillas de la catedral de Toledo de fondo. El monumental templo era su particular pista de baile. Un videoclip que cuenta con más de seis millones de reproducciones en Youtube desde su estreno el viernes 8 de octubre.Gran recepción por parte del público, pero no tanto por los feligreses que acuden a la catedral. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, lamentó "profundamente" la grabación y pidió disculpas a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes que se hayan sentido "heridos por este uso indebido de un lugar sagrado". El domingo 10 de octubre una treintena de personas se reunieron frente a las puertas del templo, en la plaza del Ayuntamiento, para reparar el daño hecho por el vídeo musical. 'Limpieza' perpetrada con velas y rezos.Por su parte, el deán de la catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer, indicó que "el vídeo no afecta a la fe" pese a que cuente con "un lenguaje visual provocador". Añadió que ciertas actitudes de intolerancia contraponen las características de comprensión y acogida de la Iglesia. Sin embargo, la polémica suscitada por la grabación de C. Tangana y Nathy Peluso ha acabado perjudicando su propia imagen.El revuelo se ha cobrado el cargo de Ferrer en la catedral de Toledo. El religioso ha presentado su dimisión, revelada en un comunicado de prensa. En la nota, el deán ha reconocido haber vivido una situación "complicada y dolorosa" y que "se podría haber evitado". Además, ha querido resaltar que no existe ningún problema con el arzobispo. "Se había manifestado que estábamos enfrentados y hemos querido decir que queda claro que los dos estamos en plena comunión", ha transmitido.Ferrer ha señalado que le quedaba poco tiempo para finalizar el mandato, pero que, dadas las circunstancias, ha decidido adelantar su salida para abrir un periodo canónico para elegir a un nuevo deán. El hombre ha pedido perdón por los presuntos errores cometidos, a la vez que ha admitido que durante la grabación del videoclip no había ningún representante de la catedral que pudiese hacer advertencias. Tampoco se comunicó la filmación del videoclip al arzobispo, procedimiento que no se suele seguir cuando se graban vídeos comerciales en el santuario.Ateo reporta importantes cifras para sus intérpretes, pero también una considerable suma de dinero para la catedral de Toledo. Según Ferrer, la institución recibió 15.000 euros. Un pago que se ha depositado en el fondo de obras sociales de la catedral, como se acostumbra a hacer con todo el dinero recaudado a través del uso del edificio para vídeos con un fin comercial.Un valor que podría ser mucho mayor, según El Digital de CLM. Fuentes de la cúpula eclesiástica toledana indican a este medio que la productora del videoclip ingresó 30.000 euros. Además, estos fueron pagados directamente al Cabildo de la Catedral, un organismo independiente del Arzobispado de Toledo tanto en el plano administrativo como económico.

Felix Diamond Una risa este pseudoreligioso,pide disculpas,eso si despues de cobrar el dinero por semejante ofensa a su propia religion.Digno ejemplo de un ateo con sotana.

Rodrigo Fernández Que buena la bailarina... eso derritió velas en el curuchupado..! jajajja

