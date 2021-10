https://mundo.sputniknews.com/20211013/colombia-cual-es-el-balance-tras-cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-1117029058.html

Colombia: ¿Cuál es el balance tras cinco años del Acuerdo de Paz?

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a un conflicto de medio siglo con las FARC, el periodista Nestor Restrepo dialogó con GPS... 13.10.2021

El acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 26 de setiembre de 2016, se propuso sentar las bases para el final del conflicto armado que el país arrastraba desde hacía más de medio siglo.Han cambiado muchas situaciones, "como por ejemplo el aumento de la participación política", indicó Restrepo.En particular, "ello es en los grupos sociales de zonas alejadas de las grandes ciudades del país", añadió. Por su parte, "si bien el nivel de violencia y la confrontación ha bajado, en algunos lugares ha vuelto a subir", indicó. Al respecto, "se destacan las carencias del Gobierno en el cumplimiento del pacto", sostuvo. En este marco, "si fuera por el Gobierno de Duque no cumplirían nada", remarcó Restrepo. A su vez, "existe una élite que tiene intereses económicos y no le interesa un proceso de paz", aseveró.Colombia vive un problema de violencia endémicaAsimismo, "el Gobierno ha tratado de desmontar asuntos al proceso de paz, intentando cambiar las condiciones y las reglas de juego de la Comisión de la Verdad o de la justicia transicional en el tribunal alterno para que haya justicia y reparación en el proceso de paz", indicó. Por su parte, "lo negativo es la violencia endémica que hay en el país, así como la división política entre los que están de acuerdo con la paz y aquellos que no, ante lo cual hay una nueva confrontación", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el representante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO), Ronaldo Ortíz, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Panamá.Los Papeles de Pandora sacuden al sistema político panameñoLos Papeles de Pandora han señalado a 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países, quienes abrieron cuentas y sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá. En este marco, el excandidato a la presidencia panameña en 2019, Saúl Méndez, denunció la complicidad de los Gobiernos y partidos tradicionales con el entramado de especulación y corrupción. Al respecto, "esto es un clavo más en el ataúd de un sistema podrido que hay en el país", aseveró Ortíz.En este sentido, "aquí se ha institucionalizado una forma de administrar fondos de dudosa procedencia", sostuvo. Si bien el Gobierno ha dicho que está investigando y que salvaguardará los intereses del país," lamentablemente sabemos que eso es un discurso más y que no habrá avance en nada, porque ellos son parte del sistema que estamos cuestionando", indicó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones de los procesos de cooperación en relación a los asuntos de desarrollo sostenible en la política internacional.Festival de Cine PolíticoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la docente, editora, programadora y directora de Argentina FICIP - Festival Internacional de Cine Político, Clara Isasmendi. Con ella dialogamos sobre la décima edición del Festival que transcurrirá del 13 al 20 de octubre, que en esta ocasión tendrá el lema "Por un mundo sin patios traseros".

