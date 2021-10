https://mundo.sputniknews.com/20211013/colombia-albergara-cumbre-de-cancilleres-de-las-americas-para-hablar-de-migracion-1117023570.html

Colombia albergará cumbre de cancilleres de las Américas para hablar de migración

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia acogerá una cumbre de cancilleres de las Américas el próximo 20 de octubre, en el marco de la visita del secretario de Estado de... 13.10.2021, Sputnik Mundo

Sin especificar qué cancilleres asistirán al encuentro, aclaró: "Todos esos países por donde pasan los flujos de migrantes".Justamente el lunes, una embarcación ilegal que zarpó desde el municipio de Necoclí (departamento de Antioquia) hacia el de Acandí (departamento de Chocó) con aproximadamente 30 personas, naufragó.La embarcación se dirigía al archipiélago de San Blas, en Panamá.En este hecho, tres migrantes murieron y 21 fueron rescatados, mientras que las autoridades buscan a seis desaparecidos, entre ellos, un bebé.El 20 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores abordarán la migración "con una visión regional, y el principio de corresponsabilidad", añadió la funcionaria."Ningún país puede convertirse en un país 'sandwich'. Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir. Pero Panamá no los puede absorber a todos. Dice que no puede recibir más porque Costa Rica no los deja pasar, y así sucesivamente", insistió.Cerca de 22.000 migrantes, en su mayoría haitianos, se encuentran represados en Necoclí, noroeste de Colombia, desde hace semanas.Desde allí pretenden cruzar a Panamá, para seguir subiendo hacia Estados Unidos.

