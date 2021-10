https://mundo.sputniknews.com/20211012/continuan-labores-de-rescate-de-migrantes-que-naufragaron-en-costas-colombianas-1117008451.html

Continúan labores de rescate de migrantes que naufragaron en costas colombianas

Continúan labores de rescate de migrantes que naufragaron en costas colombianas

BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de socorro de Colombia y la Armada continúan la búsqueda de varios migrantes haitianos, entre ellos un bebé, que... 12.10.2021

"Se sigue buscando, en coordinación con la Armada, a las personas que faltan por rescatar", afirmó este martes el coronel Giovanni Puentes, comandante de Policía de Urabá (Antioquia, noroeste), a la emisora local Blu Radio.La embarcación zarpó en la madrugada del 11 de octubre desde el municipio de Necoclí (noroeste), donde permanecen varados unos 22.0000 migrantes, en su mayoría haitianos, hacia Acandí, pero debido al sobrecupo por las cerca de 30 personas que transportaba, naufragó."Era una embarcación que no estaba preparada para este tipo de actividades, no cumple con las medidas de transporte marítimo seguro. Zarpó de un punto clandestino cerca de Necoclí y cuando iba en tránsito tuvo un hundimiento frente a Cabo Tiburón, en límites de la frontera con Panamá", dijo a esa misma emisora el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.Tras el naufragio, 21 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas cinco menores de edad, pero continúa la búsqueda de seis más, entre los que se encuentra un bebé.Asimismo, dijo que "eran muy pocos los que tenían un chaleco salvavidas" y que partieron "de un punto no controlado".El naufragio ocurrió en medio de una crisis humanitaria por la permanencia de 22.000 migrantes ilegales en las playas de Necoclí, donde esperan un cupo en lanchas clandestinas ante la falta de oportunidades para acceder a boletos legales, dijo el lunes la Defensoría del Pueblo (ombudsman).En una reunión que tuvieron las cancilleres de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y Panamá, Erika Mouynes, en agosto pasado, ambos países acordaron un cupo máximo para el tránsito de migrantes de 500 personas cada día.

