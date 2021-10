https://mundo.sputniknews.com/20211012/mexico-y-canada-preparan-caso-sobre-reglas-de-origen-de-industria-automotriz-en-t-mec-1117009293.html

México y Canadá preparan caso sobre reglas de origen de industria automotriz en T-MEC

México y Canadá preparan caso sobre reglas de origen de industria automotriz en T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México y Canadá comenzaron consultas bilaterales para preparar un caso sobre la interpretación de las reglas de origen en la...

economía

canadá

méxico

Estas reglas buscan incrementar en los automóviles el contenido de las autopartes fabricadas en la región.En agosto pasado, ambas naciones presentaron una solicitud de consultas acerca de la interpretación de las reglas de origen para las armadoras de autos establecidas en los tres países, en la que no hay coincidencias en los conceptos y la lectura que hace Washington sobre el sentido de las reglas de origen para las fábricas de vehículos.Ese tema quedó pendiente de resolver desde las prolongadas negociaciones celebradas durante la administración estadounidense anterior del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), quien denunció con criterios proteccionistas el anterior tratado regional de libre comercio, que estuvo vigente desde 1994.La subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo la semana pasada que la "respuesta que hemos tenido de EEUU es que no está dispuesto a cambiar su interpretación sobre el redondeo y las partes esenciales".Las reglas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC), que entraron en vigor en julio del año pasado, establecen que los automóviles fabricados en Norteamérica deben tener un contenido regional de 62,5% de autopartes.Ese porcentaje aumentará de manera progresiva a 65 y 69%, hasta llegar al 75% de partes fabricadas en los tres países, con el fin de evitar el uso de autopartes procedentes de otras regiones económicas, en particular de Asia.

