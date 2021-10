https://mundo.sputniknews.com/20211008/monreal-dispuesto-a-ir-contra-amlo-morena-podria-cambiar-la-reforma-electrica-1116909100.html

Monreal dispuesto a ir contra AMLO: Morena podría cambiar la reforma eléctrica

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, adelantó que su partido podría modificar la reforma eléctrica del presidente Andrés... 08.10.2021, Sputnik Mundo

Durante una entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, el senador morenista consideró que su bancada debería respaldar al presidente en la rectoría del país en materia eléctrica, pero también es "fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector inversionista que confió en invertir con reglas".Por ello, llamó a pensar con calma la iniciativa pues "no conviene la polarización" y convocó a dialogar y lograr consensos en torno a la reforma, por lo que no descarta que su partido apoye cambios a la propuesta del presidente."A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política, indispensable", sostuvo.La reforma eléctrica enviada por López Obrador al Congreso de la Unión ha generado diversas reacciones por parte de las fuerzas políticas de México, sobre de los partidos de oposición, quienes forzosamente tendrían que apoyar la iniciativa al tratarse de un cambio constitucional.En el caso del PRI —a quien el presidente de México convocó a apoyar su propuesta y tomar una "decisión histórica"—, las opiniones se han dividido entre quienes consideran que la iniciativa es contraproducente y entre quienes llaman a analizarla y debatirla sin presiones.Por otra parte, personajes como Kenneth Smith, negociador del T-MEC, han advertido que la reforma eléctrica podría derivar en demandas internacionales."Las empresas en lo individual pueden acudir a los mecanismos de solución de disputas que existen en el T-MEC y acuerdo bilateral de protección de inversiones. Existen paneles internacionales donde las empresas pueden exigir la reparación del daño", afirmó Smith.

