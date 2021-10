https://mundo.sputniknews.com/20211012/gobierno-de-cusco-cree-que-es-preferible-masificar-yacimiento-de-gas-en-peru-1117010198.html

Gobierno de Cusco cree que es preferible masificar yacimiento de gas en Perú

LIMA (Sputnik) — El Gobierno Regional del departamento peruano de Cusco (sur) indicó que la masificación del gas del yacimiento de Camisea, el más importante...

américa latina

gas

perú

nacionalización

"El gas de Camisea se explota hace 17 años. Parte del recurso sirve para generar energía eléctrica. Sin embargo, lo ideal es masificar su uso en conexiones domiciliarias en las principales ciudades del país (...) ¿Es factible que más peruanos tengan gas barato en casa y paguen menos? Todos coinciden que sí, pero una renegociación no parece una tarea inmediata", indicó el ente en un comunicado.En septiembre, el entonces primer ministro Guido Bellido anunció la renegociación del contrato entre el Estado y el Consorcio Camisea, bajo amenaza de nacionalizar el recurso si este no accedía al requerimiento.Lo dicho por el posteriormente depuesto primer ministro fue rechazado por el presidente, Pedro Castillo, quien descartó la nacionalización del gas, aunque apoyó la idea de renegociar el contrato respetando el Estado de Derecho.El Gobierno Regional de Cusco indicó que desde 2017 están paralizadas las obras del Gasoducto Sur Peruano por el caso de corrupción Lava Jato, lo que ha impedido que el Consorcio Camisea logre distribuir el gas para uso de las poblaciones de Cusco y otros departamentos aledaños como Arequipa, Puno y Moquegua, resaltando que si el gas no llega a los ciudadanos no es por una mala gestión en el proceso extractivo.

perú

