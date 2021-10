https://mundo.sputniknews.com/20211007/pedro-castillo-y-su-golpe-a-la-mesa-del-oficialismo-en-peru-1116878296.html

Pedro Castillo y su "golpe a la mesa" del oficialismo en Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha buscado poner un límite a los sectores más radicales de su partido y respaldarse en cuadros de izquierda "con más... 07.10.2021, Sputnik Mundo

La salida de Guido Bellido como primer ministro de Perú no debe interpretarse como un "giro hacia el centro" por parte del presidente Pedro Castillo pero sí como una respuesta a los sectores más extremos de su partido, Perú Libre, dijo a Sputnik el analista político peruano Jorge Aragón.Según el analista, la permanencia de Bellido como cabeza del gabinete de Castillo ya "era insostenible", no por los cuestionamientos desde la oposición sino por sus propias diferencias con el mandatario. "Era muy extraño tener un primer ministro que desafiaba directamente y cuestionaba algunas de las declaraciones del presidente", comentó.Aragón consideró que la intención de Bellido de renegociar el canon de la empresa extractora de gas Camisea pudo ser el punto de inflexión en la relación entre Castillo y su primer ministro. El analista señaló que, mientras Bellido anunciaba públicamente la posibilidad incluso de avanzar hacia una nacionalización del recurso, para Castillo el tema "no era una prioridad" en el momento.El analista advirtió que la cuestión de Camisea "terminó por convertirse en una excusa para ventilar ciertas cosas" en la interna del Gobierno y precipitando una decisión de Castillo que, según Aragón, sorprendentemente no se dio antes. "No se podía sostener un Gobierno con varias cabezas", ilustró.En efecto, para el analista una de las características de la gestión de Pedro Castillo es que tiene en su interior "varios proyectos políticos". Por un lado, mencionó la vertiente representada por el líder histórico de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a la que Bellido adhiere, y que busca "mantener una posición muy dura en el debate público y no perder las bases que tiene", pensando "más en las próximas elecciones que en la gestión de este Gobierno".Por otro lado, aparece el proyecto político de Castillo, quien "es formalmente el responsable y el que puede pagar los platos rotos". Aragón sostuvo que el actual presidente peruano imagina consolidar "un partido político con los profesores y el magisterio peruano".¿Un giro hacia el centro?Con las dos vertientes planteadas en el oficialismo, la remoción de Bellido y su sustitución por Mirtha Vázquez, una abogada feminista y defensora del medio ambiente perteneciente al partido Frente Amplio, podría ser considerado como un signo de moderación del Gobierno.Sin embargo, para Aragón eso no está del todo claro. "El ala cerronista denuncia que esto que ha pasado es una especie de traición y que se está dejando de lado el mandato de las urnas al hacer un movimiento hacia el centro pero creo que eso no ha sucedido", explicó.En ese sentido, el politólogo consideró que si bien tanto el Frente Amplio como Nuevo Perú —dos formaciones con mayor presencia en el nuevo gabinete— "son una izquierda menos extrema que la que representa Cerrón, en ningún sentido son de centroizquierda, sino de izquierda". Para el analista, las incorporaciones se explican más por la voluntad de Castillo de "abrir el espacio a cuadros que tengan más experiencia de gestión pero siendo de izquierda".Aragón señaló incluso que el nuevo gabinete también mantiene algunas figuras de plena confianza de Castillo y hasta incorporó como ministro del Interior a Luis Roberto Barranzuela Vite, abogado personal de Vladimir Cerrón.El temor de una ruptura en el oficialismoPara Aragón, la remoción de Bellido podría jugarle una mala pasada a Castillo si termina generando discordia dentro de la propia bancada de congresistas de Perú Libre, actualmente la fuerza mayoritaria en el legislativo peruano.Al respecto, el analista consignó las declaraciones del congresista y vocero de la bancada oficialista Waldemar Cerrón —hermano de Vladimir Cerrón— en las que aseguró que no respaldaría al nuevo gabinete, al considerar que el cambio de rumbo planteado por el presidente constituye una "traición".Para Aragón, el incremento de las diferencias entre Perú Libre y el presidente podría "debilitar mucho a Castillo en términos de respaldo en el Congreso".Bajo ese panorama, y descontando un rechazo constante de los partidos de derecha, la clave para que Castillo pueda completar su gobierno está, según el politólogo, en los sectores moderados del Congreso.

Felix Diamond Esperemos que Peru Libre comprenda que la estretegia no es contraria a la ortodoxia marxista(ejemplo de ello es el PCCH),pero tambien que Pedro Castillo tenga cuidado (como diria Alfredo Jalife) con la izquieda travesti y la izquierda caviar de las ONG.Nuevo Peru y Frente Amplio,son de dudosa confianza

1

perú

