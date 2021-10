https://mundo.sputniknews.com/20211010/colombia-da-marcha-atras-y-cancela-la-eutanasia-historica-de-una-paciente-no-terminal-1116941810.html

Colombia da marcha atrás y cancela la eutanasia histórica de una paciente no terminal

Colombia da marcha atrás y cancela la eutanasia histórica de una paciente no terminal

Martha Sepúlveda, de 51 años, debía convertirse este 10 de octubre en la primera paciente no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. Sin embargo, su... 10.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-10T12:35+0000

2021-10-10T12:35+0000

2021-10-10T12:35+0000

américa latina

colombia

eutanasia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1116941762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1be818f7b15998adcaa3ed4405f7b1a.jpg

Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tenía programada su cita con la muerte digna para las siete de la mañana (hora local) del domingo 10 de octubre. La noche del sábado, sin embargo, el Instituto Colombiano del Dolor, organización responsable de llevar a cabo el procedimiento, anunció que lo cancelaba.Según un comunicado del ente, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad decidió "de manera unánime cancelar el procedimiento" por considerar que "no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité" que evaluó el caso de Sepúlveda.Lucas Correa, abogado de la mujer, acusó a los responsables de la decisión de vulnerar el derecho de su cliente a morir dignamente. Además, calificó de "ilegítima, ilegal y arbitraria" la cancelación de la eutanasia de la paciente.El casoLa eutanasia es legal en Colombia desde 1997. De hecho, el país fue el primero en Sudamérica en legalizar tal procedimiento. La práctica, sin embargo, solo era permitida a los pacientes que padecían enfermedades terminales, es decir, a las personas cuyos estados de salud eran ya irreversibles. La muerte asistida sería una manera de acortar el sufrimiento a esos individuos, si esa fuera su decisión.El pasado julio, la Corte Constitucional de Colombia decidió amplíar la eutanasia también a pacientes no terminales. La decisión extendió el derecho a la muerte asistida a aquellos que padecen "un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable", siempre que sea realizada con el consentimiento libre e informado de la persona.Poco después del fallo, Sepúlveda solicitó la eutanasia y logró la autorización para realizarla. A los medios locales, la mujer compartió que se siente agotada por su enfermedad, la cual no le permite moverse con comodidad y la hace sentir como una carga. Aseguró que su decisión era definitiva y estaba respaldada por su hijo único.Oposición de la IglesiaLa noticia de la eutanasia de Sepúlveda causó gran revuelo en la sociedad colombiana. En particular, la decisión generó oposición de la Iglesia católica, la cual instó a la ciudadana a desistir de su decisión, al considerar que solamente Dios puede disponer de la vida de los seres vivientes.

https://mundo.sputniknews.com/20211007/es-una-negligencia-la-ley-de-la-eutanasia-avanza-a-distintas-velocidades-en-espana--1116852079.html

https://mundo.sputniknews.com/20210427/eutanasia-en-argentina-las-voces-que-piden-el-derecho-a-morir-con-dignidad-1111647369.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, eutanasia