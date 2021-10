https://mundo.sputniknews.com/20211008/venezuela-afirma-que-no-aceptara-injerencia-de-mision-electoral-de-ue-en-sus-comicios-1116919991.html

Venezuela afirma que no aceptará injerencia de Misión Electoral de UE en sus comicios

Venezuela afirma que no aceptará injerencia de Misión Electoral de UE en sus comicios

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo que la "legitimación o... 08.10.2021, Sputnik Mundo

"Venezuela ratifica que no aceptará injerencismo alguno, y que una misión de observación electoral con las características descritas por el señor Borrell, no será aceptada por nuestro país. La legalidad y legitimidad del proceso electoral venezolano no depende, ni dependerá, de ningún actor extranjero", señala un comunicado difundido por la cancillería. El Ejecutivo también condenó que para Borrell la Misión de Observación Electoral tenga como objetivo acompañar a la oposición en los próximos comicios."Venezuela rechaza enérgicamente estas declaraciones que revelan la pretensión injerencista de utilizar la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en beneficio de una parcialidad política, en detrimento de lo establecido en el acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional Electoral y la delegación de la Unión Europea en el país", destaca el texto.El Gobierno venezolano exigió a los representantes de la Unión Europea abstenerse de manipular políticamente a la Misión de Observación Electoral, y pidió a los observadores mantener una estricta conducta de imparcialidad y objetividad.Borrell dijo que la obligación de la Unión Europea es acompañar esas elecciones, sobre todo tras constatar que toda la oposición participará en ellas, incluidos los partidos que respaldan a Juan Guaidó.El pasado 30 de septiembre, el bloque europeo y el CNE firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la Misión de Observación Electoral.Desde el 2017, la Unión Europea ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela.Esta será la primera vez desde el 2006 que el bloque observará unas elecciones en Venezuela.

Tomas Bonzon Era evidente que la participación de la UE estaba condicionada a las órdenes de Washington, y como es ya común la incontinencia verbal de este estúpido señor lo sitúa pidiendo su limosna a Biden.

Tomas Bonzon ¡Fuera la UE! Mejor que se vayan a Siberia a cortar leña para el invierno como le sugirió Putin en 2010 jajaja

