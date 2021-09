https://mundo.sputniknews.com/20210930/ue-avala-comicios-venezolanos-tras-fracaso-de-oposicion-en-sacar-a-maduro-1116627025.html

UE avala comicios venezolanos tras fracaso de oposición en sacar a Maduro

UE avala comicios venezolanos tras fracaso de oposición en sacar a Maduro

CARACAS (Spuntnik) — La derrota que ha sufrido la oposición en su intento por sacar por vías inconstitucionales a Maduro del poder podría ser la razón por la... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T21:37+0000

2021-09-30T21:37+0000

2021-09-30T21:37+0000

américa latina

venezuela

ue

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/108969/43/1089694308_0:67:3073:1795_1920x0_80_0_0_8d5b8e1929db01d20dfc4c0441b18080.jpg

Borrell "ha tenido que reconocer que la estrategia de cambio de régimen en Venezuela por la fuerza ha sido un total fracaso. La Unión Europea (UE) ha tomado una posición más pragmática, lógica y racional y por eso ha optado en esta oportunidad de presentarse como observador en las elecciones del 21 de noviembre", expresó Tajeldine en conversación con esta agencia.La Unión Europea reconoció al exdiputado opositor Juan Guaidó, luego de que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela.Desde ese entonces ese bloque ha desconocido a Maduro, y ha impuesto sanciones contra varios funcionarios de su Gobierno.Además, desde el año 2017 la UE ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela, arguyendo falta de credibilidad y transparencia.La primera elección en desconocer fue la de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente Maduro, que se efectuó en 30 de julio de 2017, y en esta ocasión cuestionó su legitimidad y la efectiva representatividad en ese organismo legislativo.De igual manera, la Unión Europea rechazó los comicios presidenciales de mayo de 2018, en los que Maduro resultó reelecto con el 67.84 de los votos, al considerar que carecían de garantías.En el 2020, Borrell indicó que la "falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición" no permitían a ese bloque reconocer las elecciones parlamentarias, en las que el oficialismo obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.Misión de la UESin embargo, en esta ocasión la Unión Europea decidió enviar su Misión de Observación Electoral para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.En julio pasado, Borrell envió una misión exploratoria a Venezuela para evaluar si la UE podía desplegar la observación, tras considerar que existe una "posible apertura política" en esta nación sudamericana.Tajeldine consideró que la Unión Europea ha ido retrocediendo en sus pretensiones de apoyar los actos de desestabilización contra Venezuela."La Unión Europea estaba manejando la misma línea de Estados Unidos, buscando un cambio de régimen a través de sanciones y del apoyo indirecto a las agresiones contra la Constitución venezolana. El hecho es que esto no se dio, el escenario es distinto, y hay un descrédito evidente de la derecha venezolana, lo que ha llevado a que reconsidere su posición", comentó.La abogada manifestó que ante el fracaso en sus intentos de desestabilización, los dirigentes de la oposición decidieron participar en las elecciones del 21 de noviembre, reconociendo al Consejo Nacional Electoral."La oposición ha cambiado la estrategia y estos grupos de derecha que tienen matices terroristas se fueron al camino electoral porque no les queda otra", opinó.Tras más de tres años de no participar en elecciones, la opositora Plataforma Unitaria conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, y Movimiento Progresista, decidió acudir a los comicios representada por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).Esta será la primera vez desde el 2006 que la Unión Europea envía observadores para unas elecciones en Venezuela.Además, Borrell saludó los esfuerzos que hacen las delegaciones del Gobierno y la oposición venezolana en los diálogos que se llevan a cabo en México, con el respaldo de Noruega, y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos.

https://mundo.sputniknews.com/20210930/encargado-de-negocios-de-ue-en-venezuela-saluda-amplia-participacion-en-proximos-comicios-1116619841.html

https://mundo.sputniknews.com/20210928/mesa-de-negociacion-sobre-venezuela-acerca-posiciones-y-acuerda-mecanismos-de-consulta-1116512927.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, ue, nicolás maduro