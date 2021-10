https://mundo.sputniknews.com/20211004/el-presidente-chileno-afirma-que-no-supo-de-la-venta-de-minera-dominga-en-un-paraiso-fiscal-1116722358.html

El presidente chileno afirma que no supo de la venta de minera Dominga en un paraíso fiscal

El presidente chileno afirma que no supo de la venta de minera Dominga en un paraíso fiscal

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente chileno, Sebastián Piñera, reiteró este lunes que no tuvo conocimiento de la venta de su minera Dominga en un paraíso... 04.10.2021

chile

sebastián piñera

"Hace 12 años, antes de asumir mi primera presidencia (2010-2014) me desligué de la gestión de mis empresas familiares y cualquier otra empresa que hubiere participado a través de fideicomisos ciegos, y a partir de eso no tuve ninguna información de la venta de Dominga", aseguró el mandatario en conferencia de prensa.Tras haberse referido a través de un comunicado a la publicación de los Pandora Papers el fin de semana, Piñera convocó este lunes a una conferencia en la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, para reafirmar sus dichos y aclarar que no tuvo participación en la transacción del mega proyecto minero-portuario Dominga realizado en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas.Piñera afirmó que los hechos publicados en la investigación no son nuevos y ya fueron investigados en 2017 por los tribunales de justicia, quienes determinaron que no había delito y absolvieron al mandatario.Por último, se refirió a la acusación constitucional que anunciaron algunos parlamentarios de oposición en su contra tras conocerse la investigación, afirmando que aquello "no tiene ningún fundamento, los hechos ya se investigaron y se ratificó la inocencia de la participación de este presidente".El reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denominada Pandora Papers acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella, se demostró que las empresas del mandatario chileno vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas.Las empresas del presidente vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario, quien además estuvo involucrado en un caso de financiamiento ilegal de la política.La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República.

