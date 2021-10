https://mundo.sputniknews.com/20211005/papeles-de-pandora-un-fin-anticipado-para-el-presidente-pinera-en-chile-1116734311.html

Papeles de Pandora: ¿un fin anticipado para el presidente Piñera en Chile?

Es un gran golpe mediático, pero que no reviste ni revestirá mayor problema para Piñera, dijo a Sputnik el analista Alfonso Stevenson. Para el politólogo... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Tras el escándalo que originó la publicación de los Papeles de Pandora por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por sus siglas en inglés—, donde se revela que Piñera usó paraísos fiscales en operaciones financieras a gran escala, podría gestarse un fin anticipado de su mandato de mediar una acusación constitucional en su contra."Es muy difícil que se llegue a ese escenario sin que la iniciativa se diluya mediáticamente, hasta expirar en los plazos", dijo el politólogo chileno Alfonso Stevenson a Sputnik."En 2019 se intentó acusar constitucionalmente al presidente Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del estallido social y sencillamente tal iniciativa no pudo sortear las barreras mínimas constitucionales en cuanto a cuórum", señaló Stevenson."En aquella ocasión, el presidente deslinda la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos en la figura del exministro del Interior Andrés Chadwick. Aparece la cuestión previa en su propia acusación y esta termina por no proceder", agregó.Minera 'offshore'La publicación de Papeles de Pandora proporcionó detalles sobre las empresas que administran el patrimonio de Sebastián Piñera, quienes realizaron la operación de venta del millonario proyecto Minera Dominga —propiedad de Piñera— a Carlos Délano, un importante empresario nacional y amigo personal del presidente chileno.La transacción se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado paraíso fiscal.Sin embargo, Piñera argumentó en conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, que "ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituídas en el extranjero"."Mis activos financieros y de mi familia, se encuentran administrados por fideicomisos ciegos. Lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales", sostuvo el presidente chileno.Sobre si es factible una acusación constitucional contra el presidente Piñera en Chile, el analista Stevenson fue enfático: "Eso no va a pasar, el blindaje político y mediático del presidente es tal, que fue capaz de desfalcar un banco en la década de los ochenta [Banco de Talca] y luego fue presidente del país igual. Sin ir más lejos, hoy aceptó tres preguntas del periodismo a regañadientes y eso parece no importarle a nadie", enfatizó el analista."El Gobierno y parlamentarios oficialistas cerrarán filas en torno a Piñera una vez más. Aguantarán cualquier tipo de acusación y desviarán el foco de atención hacia otro punto. A Piñera le quedan cinco meses de gestión y en marzo ya habrá otro inquilino en La Moneda", advirtió el analista."Poco respeto por la verdad""Me parece absolutamente inaceptable, que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia, los máximos Tribunales de Justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito y además, estableciendo la nula participación de este presidente", concluyó el presidente chileno en su alocución a los medios."Es una acusación grave. Piñera siempre dirá que ha sido sobreseído. Sin embargo, el fiscal que lo sobreseyó, también sobreseyó a Délano, comprador de la Minera Dominga en la operación en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, en una causa por financiación ilegal de la política", concluyó Stevenson.

Franz Wladimiro Hurtado ...y que el pueblo nunca se equivoca? Quien inventó ese dicho, por más tan distante de la cruda realidad. ¿Como eligieron a ese granuja? Ahora sufrirán para hecharlo 0

