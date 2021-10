Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 7 de octubre | minuto a minuto

Se tienen presupuestados 3.000 millones de pesos en 2022 para la construcción de caminos en Oaxaca, aseguró López Obrador.

En ocasiones, la construcción se ve dificultada por problemas locales. Cuando termine el gobierno deben estar pavimentados todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca, prometió el mandatario. Actualmente, cerca de 300 municipios no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, señaló.

"Mi responsabilidad es conseguir los fondos y que les llegue el presupuesto, esa es mi responsabilidad principal, por eso estoy muy pendiente de que no se nos caiga la recaudación, de que no haya gastos superfluos, que no haya derroche y desde luego que no haya corrupción para que el presupuesto rinda y alcance", apuntó.

Toda la ciudadanía, dijo el presidente, tiene que ser guardiana del presupuesto público y cuidar las finanzas.

El presupuesto público era utilizado para sobornar y "maicear" a funcionarios y medios de comunicación, mientras que la gente quedaba separada de los beneficios del gasto público, criticó López Obrador.

"¿Cómo una empresa, un banco no paga impuestos o les devuelven 10.000 millones? No hay un gobierno municipal, un municipio grande, que tenga 10.000 millones de presupuesto", criticó.

El 65% de los municipios del país no tiene más de 50 millones de pesos de presupuesto al año, comparó, mientras que empresas recibían condonaciones de miles de millones. "Una gran injusticia", calificó.