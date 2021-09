https://mundo.sputniknews.com/20210927/colectiva-antimonumenta-vamos-a-volver-a-escribir-consignas-borradas-en-cdmx-1116467041.html

Colectiva Antimonumenta: "Vamos a volver a escribir consignas borradas en CDMX"

La colectiva Antimonumenta "Vivas nos queremos" reconstruirá las consignas colocadas este fin de semana en la glorieta del Paseo de la Reforma que albergó la... 27.09.2021

"Se va a convocar para volver a escribir los nombres, es muy importante que se den cuenta a quiénes están borrando, no es cualquier cosa borrar a estas mujeres, entonces lo consideramos un error y las vamos a renombrar, no nos van a borrar", asentó una de las integrantes de la colectiva en conversación con Sputnik, en anonimato por razones políticas.Mediante una convocatoria pública y una conferencia de prensa, quienes forman parte de la colectiva volverán a tomar la glorieta y a asentar sus consignas, junto con nombres de víctimas de violencia de género que no han alcanzado justicia en el país, señaló la integrante consultada.El sábado 25 de septiembre un grupo de encapuchadas respaldadas por víctimas de violencia de género en el país ocuparon el podio vacío que albergó la estatua de Colón en la Ciudad de México para colocar la figura de una mujer con el puño en alto sostenida por detrás con la palabra "Justicia", mientras cubrieron de consignas la valla metálica que cerca el sitio.Las activistas declararon a través de un pronunciamiento que, independientemente de la decisión institucional sobre qué escultura ocupará el espacio para referenciar a la mujer indígena en México, el sitio debe ser renombrado como Glorieta de las Mujeres que Luchan.A unas horas de esta acción, las consignas fueron cubiertas con pintura por las autoridades, sin que el colectivo Antimonumenta “Vivas nos queremos” sepa quién dio la orden, aunque aclaró que pedirá respuestas al gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum.Sobre la llamada de Sheinbaum a respetar las firmas que determinarán qué escultura sustituirá a Colón en el podio en disputa de Paseo de la Reforma, la integrante consultada recalca que su organización no busca confrontarse con las mujeres indígenas de México, sino que su objetivo central es renombrar la glorieta."Al grupo de mujeres indígenas se les va a escuchar, ahora sí se les va a escuchar, nosotras por supuesto respetaremos la decisión de lo que se coloque allá arriba", puntualizó.Resignificar el espacio contra la falta de justiciaLa colectiva Antimonumenta señaló que ha acompañado a otras víctimas de violencia de Estado en la colocación de antimonumentos en la Ciudad de México.Sólo en el Paseo de la Reforma hay antimonumentos que conmemoran a las víctimas de Ayotzinapa, de la Guardería ABC, del Halconazo de 1971, de los mineros de Pasta de Conchos, entre otros episodios de la vida nacional."Es decir: ‘aquí no hay justicia y no nos vamos a callar’, nos parece muy importante y es un referente, nos parece algo muy poderoso en un país con tanta deuda", sostuvo.Sobre el alcance de la acción de toma del sábado 25 de septiembre, la integrante de Antimonumenta considera que se trató de una buena oportunidad de reunión de voces de personas agraviadas por la violencia en México."El principal logro fue reunir a madres buscadoras, a madres de víctimas de feminicidio, a mujeres indígenas. Nos parece que hubo una representación importante de las mujeres que luchan y nos parece que el mensaje fue claro: la idea de renombrar esa glorieta para tener a las mujeres que sostienen con dignidad al país", señaló Antimonumenta.Además, Antimonumenta descartó que se busque un diálogo institucional con el gobierno de Claudia Sheinbaum porque una de las características de este tipo de lucha es alzar la voz desde frentes alternativos."No escuchamos un discurso que tenga una perspectiva, no escuchamos un discurso que entienda que en estos momentos, en este momento histórico la lucha de las mujeres es la que está marcando un camino. Y además son las mujeres que buscan, son las mujeres que luchan; las que están escribiendo la historia son ellas".Desde la masacre que produjo el gobierno de Felipe Calderón, quien ocupó la presidencia de México entre 2006 y 2012, han sido las madres de víctimas de esa violencia las que trabajan por dar un nuevo significado a la historia del país, estimó.

