Francisco Gabilondo Soler 'Cri Cri': el grillito cantor de México que trasciende generaciones

Este músico originario de Orizaba, Veracruz, nació un 6 de octubre de 1907 para convertirse en uno de los referentes de la música popular mexicana, a través de sus canciones infantiles que no dejan de conmover a pesar del tiempo.De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), desde pequeño Gabilondo Soler "mostró interés por aprender y estudiar más no por no asistir a la escuela" y se inspiró en las fábulas Esopo y las historias de Julio Verne, Emilio Salgari, Hans Chrisitan Andersen y los hermanos Grimm para crear su propio mundo de fantasía.Autodidacta y metódico, a los 17 años emprende un viaje a Nueva Orleans para estudiar linotipia, pero la naciente capital del jazz lo llevó a lo que se convertiría en su carrera principal: la composición musical.Para 1930, Francisco Gabilondo Soler presenta sus primeras piezas, más cercanas al tango, los danzones y los fox-trots, entre las que destacan Dorotea y Su majestad el chisme.No obstante, sería hasta 1934 cuando vendría la gran oportunidad del cantautor, cuando pidió una audición al entonces dueño de la XEW, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien le sugirió escribir una letra infantil para La marcha de Zacatecas.Sin embargo, el artista tuvo otros planes y le propuso al gerente de la XEW, Otón Vélez, un espacio para presentar canciones infantiles originales. Fue así como el 15 de octubre de 1934 el mundo conocería las primeras composiciones de Cri Cri, entre las que se incluyen los clásicos El chorrito y El ropero.Aunque el cantante pensó que el programa no duraría mucho, éste fue transmitido durante 27 años, siendo su identidad principal un pequeño grillito violinista, sugerencia del propio gerente de la XEW.El programa fue todo un éxito en Latinoamérica y contó con transmisiones especiales desde La Habana, Cuba, donde se emitió el último capítulo el 30 de julio de 1961.En total, Francisco Gabilondo Soler compuso 226, de las cuales 120 fueron grabadas. Al compositor se le adjudica la creación de más de 500 personajes infantiles y de 3.500 páginas de textos y cuentos.En 1963, se graba Cri Cri, película protagonizada por Ignacio López Tarso, y en la cual Gabilondo Soler tiene una breve aparición al final, a pesar de que era renuente a que le hicieran homenajes.El 14 de diciembre de 1990 fallece en Texcoco, en el Estado de México, dejando un legado musical único en Latinoamérica.Para conmemorar el 114 aniversario de su natalicio el Ayuntamiento de Orizaba colocará una ofrenda floral y hará guardia de honor en el monumento que se ubica en la alameda que lleva su nombre.

