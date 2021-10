https://mundo.sputniknews.com/20211006/ara-san-juan-podrian-pedir-captura-internacional-de-macri-si-no-se-presenta-a-declarar-1116819549.html

Ara San Juan: podrían pedir "captura internacional" de Macri si no se presenta a declarar

El expresidente argentino, Mauricio Macri, no comparecerá en la indagatoria por las escuchas a familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017. En tanto, Irán confirmó la pronta reanudación en Viena de las negociaciones internacionales para restablecer el pacto nuclear de 2015.

La Justicia Argentina convocó a declarar al expresidente, Mauricio Macri, por un caso de espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan, pero el exmandatario no comparecerá por encontrarse en Miami, EEUU.Aunque está previsto su regreso a fines de octubre, la ausencia a la convocatoria judicial podría configurar el delito de rebeldía.La presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, envió una carta al juez de la causa, Martín Bava, para informarle que Macri llegará a fin de mes y en la misma solicitó que no se tome una decisión “apresurada”, considerando la “vocación republicana y de sometimiento a las instituciones del expresidente”.El ARA San Juan fue un submarino de origen alemán, que desde 1985, sirvió en la Armada Argentina, hasta su desaparición el 15 de noviembre de 2017.Desapareció en el mar argentino con 44 tripulantes bordo, 43 hombres y una mujer y fue encontrado en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, en un punto del Atlántico Sur a 907 metros en el lecho marino, a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la plataforma de la Patagonia argentina.Según el expediente, los familiares fueron espiados durante un año, desde diciembre de 2017, cuando se dio por terminada la búsqueda de sobrevivientes y en ese momento Tagliapietra denunció al ministro de Defensa, Oscar Aguad, al jefe de la Armada Marcelo Srur y al propio Macri.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el anuncio de Irán referido a la pronta reanudación en Viena de las negociaciones internacionales para restablecer el pacto nuclear de 2015.Las conversaciones se habían retomado en abril pero con la elección del nuevo presidente, Ebrahim Raisi, quedaron temporalmente suspendidas y aunque no se manejó una fecha, el canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian, aseguró que Teherán aboga por un “diálogo efectivo” para los intereses de su pueblo.Y además el análisis de Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), tras las aclaraciones de Mark Zuckerberg, presidente de Facebook luego de la comparecencia de su exgerente de producto, Frances Haugen, ante el Congreso estadounidense.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

