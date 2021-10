https://mundo.sputniknews.com/20211005/republica-dominicana-los-papeles-de-pandora-parecen-no-inquietar-al-presidente-abinader-1116781185.html

República Dominicana: los Papeles de Pandora parecen no inquietar al presidente Abinader

República Dominicana: los Papeles de Pandora parecen no inquietar al presidente Abinader

El economista y empresario, actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader figura en la investigación conocida como Papeles de Pandora como dueño... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T23:09+0000

2021-10-05T23:09+0000

2021-10-05T23:09+0000

américa latina

república dominicana

centroamérica

paraíso fiscal

offshore

luis abinader

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109197/58/1091975831_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5d2c1bcf73d3e71c4f8fc6060a69028.jpg

De acuerdo a la investigación conocida como Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por sus siglas en inglés—, el presidente dominicano es el beneficiario de dos empresas offshore alojadas en Panamá, según reveló la investigación sobre cuentas secretas en paraísos fiscales basada en la filtración de casi 12 millones de documentos.En la investigación figuran 35 jefes y exjefes de Estado, entre los que se incluyen el presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, y el dominicano Luis Abinader, junto a más de 330 altos cargos y políticos de 91 países.Abinader: ¿un 'outsider' en la política?El actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, es el primer mandatario dominicano nacido posdictadura de Rafael Trujillo (1930-1961), el 12 de julio de 1967 en el seno de una familia acaudalada de ascendencia libanesa.Abinader es un reconocido empresario, heredero de inversiones familiares en los rubros de la educación, turismo y hotelería, alimenticios y de la construcción, llegó al poder en 2020, de la mano de un discurso liberal.A pesar de haber dedicado gran parte de su vida al mundo empresarial, desde que su padre lo envió a Estados Unidos a formarse en economía, para luego representar los negocios familiares desde Abicor S.A., no se puede afirmar que Abinader sea un recién llegado en la arena política.Luego de ser compañero de fórmula a la vicepresidencia de la nación en 2012, acompañando a Hipólito Mejía, resultó vencedor de las elecciones generales del pasado 5 de julio de 2020, desde el nuevo partido del cual es cofundador: el Partido Revolucionario Moderno (PRM).Paraísos fiscales y socialdemocraciaLas brechas y dicotomías ideológicas en el seno del PRM son tales que mientras que el partido gobernante es miembro del Foro de Sao Paulo desde su fundación —del cual su presidente reniega pero no se retira—, también es parte del Grupo de Lima.Así como el presidente Abinader enarbola discursos anticorrupción en el Estado, el mismo es sindicado como un supuesto evasor de impuestos en paraísos fiscales extranjeros.El Gobierno de la República Dominicana publicó un comunicado oficial donde asegura que "el compromiso del presidente Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política". Sin embargo, ha declinado dar respuestas sobre el tema más allá del comunicado oficial.El comunicado de presidencia afirma que "el Gobierno dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos", como respuesta oficial a las informaciones "liberadas" por el ICIJ que "incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana".La aclaración del Ejecutivo dominicano sostiene que entre los activos familiares del presidente Abinader fueron declaradas diversas compañías offshore, "como pocos presidentes en el mundo [han hecho]"."La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes", dice el comunicado, sin especificar cuáles serían esos "obstáculos importantes".Las fuentes de Presidencia aseguran que el presidente Abinader y su grupo familiar constituyeron fideicomisos para la administración de sus bienes y activos en la República Dominicana, quedando desvinculados de los mismos desde agosto de 2020."Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales", concluye el comunicado presidencial dominicano.

https://mundo.sputniknews.com/20211003/consorcio-internacional-de-periodistas-publica-su-nueva-investigacion-pandora-papers-1116693152.html

república dominicana

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

república dominicana, centroamérica, paraíso fiscal, offshore, luis abinader, papeles de pandora