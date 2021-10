https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-palma-se-tine-de-negro-ceniza--video-1116762161.html

La Palma se tiñe de negro ceniza | Vídeo

La Palma se tiñe de negro ceniza | Vídeo

El volcán de Cumbre Vieja no deja de emitir ceniza. Esta cae sobre el suelo insular y se acumula sin remedio. Sin embargo, puede utilizarse en la agricultura... 05.10.2021

Una columna de humo negro asciende desde los picos de Cumbre Vieja. Cuenta con varios kilómetros de altura y se vislumbra desde casi cualquier punto de La Palma. Las miradas de la población local se suelen posar sobre ella con preocupación. Es una de las consecuencias del volcán que ha convertido la otrora calmada isla en el foco mediático y escenario de la fuerza de la naturaleza. La quietud ha sido sustituida por la explosión y la cotidianidad se ve alterada por la dirección o efusividad con la que descienden las coladas volcánicas.La lava ha arrasado casi 500 hectáreas. El satélite Copernicus apunta que más de un millar de edificaciones han sido pasto del caminar del material ardiente. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares para ponerse a salvo de los efectos de la erupción. En la zona cero del desastre no se escuchan los vehículos o el hablar de los vecinos. Tan solo el rugir del volcán. Las únicas voces humanas son las de los agentes de policía y los antiguos residentes cuando pueden acceder en búsqueda de sus pertenencias. Siempre que la colada volcánica no haya enterrado su anterior vida.Donde la lava no ha engullido la tierra, otra emisión volcánica ha irrumpido. La ceniza ha conquistado las calles y playas de las zonas de acceso restringido. Su caída no cesa y ha teñido de negro el barrio de Las Manchas o Puerto de Naos. Una capa azabache recubre viviendas y aceras. Las pisadas de los pájaros en los arenales se marcan en un fondo de tonalidades oscuras.La ceniza campa a sus anchas por la parte sur del valle de Aridane. De momento, nadie la retira. No deja de acumularse en terrazas, balcones y tejados. Las estructuras podrían ceder ante el peso de semanas de erupción volcánica. Una nueva preocupación para aquellos vecinos cuya vivienda no ha sido tragada por la colada volcánica.Sin embargo, no solo da problemas a orillas del volcán. La ceniza se esparce varios kilómetros más allá de las bocas de Cumbre Vieja. Cae por gran parte de La Palma. Así, el callejero de la capital insular, Santa Cruz de La Palma, se copa día tras día de polvo negro. Particulares y negocios se encargan de la limpieza de sus parcelas. El consistorio ha habilitado el barraco de las Nieves para su depósito. Bolsas de plástico con residuos se amontonan en el fondo de esta vía, cercana a la depuradora municipal.En el Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane existen contenedores especializados para su acopio. Incluso, cuentan con empresas dedicadas al tratamiento de la ceniza. Y es que este material se puede utilizar en la agricultura, por su riqueza en nutrientes como el azufre o el hierro. También sirve para la creación de determinados cementos, cremas o incluso pasta de dientes. Eso sí, habrá que esperar un cierto tiempo hasta poder utilizarla.Mientras, solo queda recolectarla. Para ello, hay que portar guantes, mascarilla y gafas protectoras y no utilizar agua. Y es que la ceniza puede ser peligrosa para la salud de las personas. Desde el Cabildo de La Palma han emitido una guía para saber que hacer en caso de caída de ceniza. Recomiendan no salir de casa y en caso de hacerlo llevar mascarilla. Las actividades físicas en el exterior no son aconsejables tampoco. En los domicilios, es bueno tapar recipientes con agua para evitar su contaminación, sellar con trapos húmedos rendijas y ventanillas y no dejar alimentos a la intemperie.Al igual que la lava, la ceniza volcánica se ha convertido en parte del reciente día a día de los palmeros. La torre de humo que se eleva desde Cumbre Vieja se lo recuerda. Una realidad coloreada en negro y rojo.

