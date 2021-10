https://mundo.sputniknews.com/20211005/que-te-llevarias-si-solo-tuvieras-unos-minutos-asi-recuperan-sus-enseres-los-vecinos-de-la-palma--1116755116.html

¿Qué te llevarías si solo tuvieras unos minutos? Así recuperan sus enseres los vecinos de La Palma

¿Qué te llevarías si solo tuvieras unos minutos? Así recuperan sus enseres los vecinos de La Palma

Algunos entre lágrimas, otros bloqueados por la situación. Así han recogido sus pertenencias los vecinos de las zonas afectadas por el volcán de La Palma en... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Muchos vecinos han perdido todo lo que tenían. Tuvieron que abandonar repentinamente sus viviendas el 20 de septiembre. Desde entonces no han vuelto a habitarlas y no saben si podrán volver a hacerlo. Algunos de los vecinos tan solo han vuelto a sus casas escasos minutos para recoger un puñado de pertenencias, ya que el margen de tiempo permitido era muy limitado. En apenas 15 minutos tenían que elegir qué llevarse de toda una vida, pero ahora les han dado una nueva oportunidad.En esta ocasión, por primera vez a los vecinos de las localidades afectadas de La Palma cuyas viviendas se encuentran a más de 1.500 metros de la colada del Cumbre Vieja han podido recoger sus pertenencias en el triple de tiempo permitido: 45 minutos. La pequeña mejoría de la calidad del aire ha propiciado que los operarios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) aumentaran el plazo para que los afectados recogieran sus enseres.En el vídeo se observa a dos militares de la UME realizando el acompañamiento de una pareja de vecinos afectados. "¿Han podido coger ya cosas como las escrituras de la casa?", pregunta uno de los operarios mientras el dueño abre con la llave la puerta de la entrada. "Sí, el primer día que salimos", responde el canario.Cuando llega el esperado momento de regresar a sus domicilios (aunque sea cuestión de minutos) las personas desalojadas suelen coger objetos de escaso valor económico, pero de gran valor simbólico. Así lo explicó recientemente a Efe el capitán Alberto Pastor Álvarez, psicólogo de la UME: "En vez de coger cosas de mayor valor se paraban en artículos emotivos de menor valor", destacó. "Nos decían que querían perder el menor tiempo posible para que pudiésemos ayudar a otras personas".La preocupación de los vecinos reside ahora en volver a ver su casa en pie. No hay que olvidar que desde que comenzó la erupción se han superado las 1.000 construcciones destruidas, en su mayoría viviendas. Asimismo, la actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha desatado una ola de solidaridad enorme entre los españoles. En numerosas ciudades de la península están realizando campañas de recogida de alimentos con ropa y calzado para mandárselo a los palmeros y el Gobierno central ha anunciado nuevas ayudas para los afectados de la Palma que supera los 213 millones de euros.

