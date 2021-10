https://mundo.sputniknews.com/20211005/comision-fiscalizadora-de-asamblea-de-ecuador-pide-informacion-a-lasso-por-papeles-de-pandora-1116736761.html

Comisión fiscalizadora de Asamblea de Ecuador pide información a Lasso por Papeles de Pandora

QUITO (Sputnik) — El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, pidió al presidente Guillermo Lasso... 05.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

papeles de pandora

El legislador añadió que no solo investigará los Papeles de Pandora sino también la vinculación de exfuncionarios en los Panamá Papers, otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que fue presentada en 2016.Los papeles de Panamá involucraron en tramas de corrupción a varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), algunos de los cuales fueron procesados y están en prisión.En la carta enviada a Lasso, Villavicencio pide informar con documentación si en la actualidad mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje de la ICIJ, difundido el domingo.Según la investigación del ICIJ, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.Lasso asumió el gobierno el pasado 24 de mayo, tras vencer, en abril, en la segunda vuelta, electoral a Andrés Arauz, candidato del expresidente Correa.En respuesta a la investigación del ICIJ, el presidente ecuatoriano dijo en un comunicado de prensa que cumple y ha cumplido en todo momento con la Ley que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales."Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura; inscripción que, valga recordarlo, recibió una impugnación que fue rechazada por infundada tanto en sede administrativa como judicial", dijo Lasso.El mandatario añadió que, como dice la misma publicación, la mayoría de las sociedades fueron legalmente disueltas en el pasado y que no tiene relación con las que al momento pudieran existir.El presidente añadió que su inversión en el Banco Guayaquil se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100% ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades pertinentes. Organismos electoralesMientras tanto, la legisladora por el movimiento Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz, solicitó información al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para determinar si los organismos electorales cumplieron con sus atribuciones dentro del marco legal que impide a los candidatos tener recursos en paraísos fiscales, según manifestó a la Agencia Sputnik.Además, preguntó si Guillermo Lasso cumplió con lo establecido en la ley.Desde la bancada de UNES creen que la Asamblea debe conformar una comisión multipartidista para que investigue el tema.

ecuador

ecuador, papeles de pandora