Encuentran vínculos entre una base militar británica y el asesinato de Soleimani

Una investigación ha revelado que es posible que Menwith Hill, una base militar de la Real Fuerza Aérea británica —RAF, por sus siglas en inglés—, asistió en... 03.10.2021, Sputnik Mundo

Según un informe recién publicado, es "probable" que Soleimani fuera asesinado el año pasado utilizando información obtenida por el polígono británico. La base, ubicada cerca de Harrogate, en el condado inglés de Yorkshire del Norte, proporciona servicios de comunicación militar e inteligencia.En el informe, el periodista de investigación Barnaby Pace se queja de que las fuerzas estadounidenses y británicas en Menwith Hill "operan más allá del escrutinio público y de la responsabilidad" y que, a menos que haya cambios, "los sistemas de vigilancia orwellianos y las ejecuciones extrajudiciales que salieron a la luz en los últimos años probablemente seguirán".El documento, presentado en una reunión especial de la Campaña de Rendición de Cuentas de Menwith Hill (Menwith Hill Accountability Campaign), exige que "cualquier actividad militar estadounidense o actividad de la agencia de seguridad estadounidense llevada a cabo en Menwith Hill se lleve a cabo de tal manera que los responsables rindan cuentas ante el Reino Unido".Desde el Gabinete del Reino Unido, los ministros se han negado a comentar una posible participación de la base militar del país en el ataque con drones que mató al general iraní. Los políticos justifican su silencio con una política de larga data de "no comentar los detalles de las operaciones llevadas a cabo por [la base] Menwith Hill de la RAF".Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido, por su parte, dijo que Menwith Hill "es parte de una red mundial de comunicaciones de defensa de Estados Unidos" y que la base proporciona apoyo a "una variedad de actividades de comunicación"."Por razones de seguridad operativa y como una cuestión de política, ni el Ministerio de Defensa ni el Departamento de Defensa [de EEUU] discuten públicamente los detalles relacionados con las operaciones militares o las comunicaciones clasificadas, independientemente de la unidad, plataforma o activo", subrayó el vocero.Pace considera preocupante el secreto mantenido por los ministros británicos acerca del posible vínculo de la base con la muerte de Soleimani.El informe también plantea dudas sobre si el personal británico en la base aérea estuvo involucrado en otros mortíferos ataques con drones llevados a cabo por EEUU, en particular en Yemen, Pakistán y Somalia, zonas de conflicto donde el Reino Unido no está formalmente en guerra.Además, documentos de los archivos de Snowden, filtrados anteriormente y recopilados por Pace, muestran que Menwith Hill es parte de una red de escuchas. El sistema es capaz de recopilar datos de cientos de millones de correos electrónicos y llamadas telefónicas diariamente, además de proporcionar la ubicación exacta de los teléfonos y, por ende, de sus dueños.La noche del 2 al 3 de enero de 2020, un ataque aéreo con drones contra el aeropuerto de Bagdad (Irak), llevado a cabo por EEUU, mató una decena de personas, entre las cuales se encontraba el general iraní Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas especiales Quds.

alberto.r Los anglosajones muestran su cobardia y reino unido ya esta sujeto a escutrinio por Iran e Irak todo se sabe mas temprano que tarde 0

