La muerte de altos oficiales de EEUU e Israel, una represalia por el asesinato de Soleimani

22.09.2021

El oficial de seguridad de la organización aseguró al medio The Cradle que el Eje de la Resistencia es responsable de la muerte del teniente coronel estadounidense James C. Willis y del coronel israelí Sharon Asman.De acuerdo con la persona consultada por el medio, ambos oficiales estuvieron involucrados en el ataque aéreo contra el aeropuerto de Bagdad (Irak), llevado a cabo la noche del 2 al 3 de enero de 2020. En el marco de la operación, fallecieron una decena de personas, entre las cuales se encontraban Soleimani y Abu Mahdi.La fuente agregó que según las versiones oficiales de Estados Unidos e Israel, los oficiales murieron en otras circunstancias. Willis había fallecido en un incidente en la base aérea Al-Udeid de Qatar, mientras que Asman habría muerto a raíz de un ataque cardíaco, detalló el oficial del Eje de la Resistencia.De hecho, el 27 de junio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió una breve declaración en la que decía que Willis murió en un incidente no relacionado al combate en la base de Al-Udeid. Sin proporcionar más detalles, el ente apuntó que el incidente se encontraba "bajo investigación".El 1 de julio, Times of Israel informó que Asman falleció "después de colapsar durante un entrenamiento físico en una base militar en el centro de Israel". En esa ocasión, las Fuerzas de Defensa de Israel también dijeron que el incidente estaba bajo investigación.Esta es la primera vez que un funcionario del Eje de la Resistencia atribuye a la organización la responsabilidad de las medidas de represalia por los asesinatos de Soleimani y Abu Mahdi, subrayó The Cradle.El Eje de Resistencia es, según el medio, una alianza de Estados y organizaciones en Asia Occidental "que se opone fundamentalmente al imperialismo occidental, el sionismo y la intervención extranjera". Además, la organización "exige la retirada total de todas las fuerzas y bases militares occidentales en la región".

