Vídeo: así fue la venganza de Irán por la muerte de Soleimani, vista desde el aire

El Pentágono ha desclasificado imágenes nunca antes vistas del ataque con misiles llevado a cabo por Irán contra la base aérea de EEUU en Irak en respuesta al... 03.03.2021, Sputnik Mundo

Se trata de un vídeo grabado por un dron estadounidense que sobrevolaba la base militar de Ayn al Asad, en la provincia iraquí de Anbar, en el momento exacto cuando los misiles Qiam 1 impactaron contra su blanco. En las imágenes solo se pueden ver las explosiones de seis de los 11 proyectiles que fueron lanzados contra la base. Tal y como se detalla en el vídeo, normalmente diez aviones se encuentran estacionados en los lugares donde cayeron los misiles. Sin embargo, antes del ataque, 51 aeronaves fueron evacuadas de la base. De hecho, eso se hizo después de que se supo que los militares iraníes estaban adquiriendo imágenes satelitales comerciales de la base estadounidense.Según detalla el columnista del medio The Drive Joseph Trevithick, en el vídeo solo se pueden observar seis de los once misiles que impactaron contra la base porque uno de ellos dañó las líneas de fibra óptica que conectaban los puntos de mando terrestres con el dron por medio de satélites. Debido a que el ataque se produjo en plena noche, el vídeo fue grabado con cámaras infrarrojas. Estas imágenes fueron compartidas por el Mando Central de EEUU para el programa 60 Minutes de la cadena CBS. El ataque no dejó muertos, pero sí hubo más de un centenar de militares que resultaron lastimados. En su mayoría, se trata de lesiones cerebrales causadas por las ondas expansivas de las potentes explosiones. Según explicó en la entrevista el comandante del Ejército de EEUU Alan Johnson, quien estaba en la base durante el ataque, estas secuelas se deben en parte al hecho de que no había suficientes instalaciones aptas para resistir a un bombardeo semejante. Y es que la mayoría de los refugios de los que disponían los militares estadounidenses estaban pensados para resistir el impacto de cargas explosivas de unos 30 kilos. Sin embargo, los misiles Qiam-1 llevaban unas ojivas de más de 400 kilos, aseguran los militares estadounidenses. Además, no había espacio para todos. De hecho, Johnson comentó a la CBS durante una entrevista que al llegar a uno de los búnkeres vio que estaba abarrotado con unos 40 soldados que intentaban entrar en un espacio pensado para tan solo diez personas. Una de las razones por las que el ataque iraní fue relativamente efectivo, es el hecho de que hasta aquel incidente la base aérea carecía de un sistema de defensa antiaérea y solo después de estos hechos fueron desplegados allí los sistemas de misiles Patriot, entre otros.

