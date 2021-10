https://mundo.sputniknews.com/20211001/esas-cosas-no-te-nutren-mexico-retirara-parte-de-las-sopas-instantaneas-por-ser-peligrosas-1116662558.html

"Esas cosas no te nutren": México retirará parte de las sopas instantáneas por ser peligrosas

"Esas cosas no te nutren": México retirará parte de las sopas instantáneas por ser peligrosas

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco), Ricardo Sheffield, anunció que algunas marcas de sopas instantáneas se retirarán del... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T18:30+0000

2021-10-01T18:30+0000

2021-10-01T18:30+0000

américa latina

salud

alimentación

sopas

méxico

nutrición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116662291_0:258:1920:1338_1920x0_80_0_0_8e01f8381292c36b259040d9d949ef43.jpg

Lo anterior fue la conclusión de un estudio que realizó la Profeco sobre las marcas de sopas instantáneas que se comercializan en México, y el cual se publicará en la edición de octubre de la Revista del Consumidor.En entrevista para Milenio Diario, Sheffield Padilla adelantó que, con base en los análisis, se determinó que algunas marcas de este producto son peligrosas para su consumo.El titular de la Profeco detalló que, entre los elementos que se analizaron en el estudio, están el valor nutrimental de las sopas instantáneas, el tipo de empaque en el que vienen –algunos peligrosos para la salud-, y los que se promueven con publicidad engañosa.Cuestionado directamente si los productos que se consideren peligrosos serán sacados del mercado, Ricardo Sheiffeld confirmó que esto ocurrirán en al menos, dos productos que son importados, aunque no precisó las marcas.¿Qué tiene una sopa instantánea?De acuerdo con la propia Profeco, las sopas instantáneas están hechas de hidratos de carbono (de harina o maíz), salsa de soya, sal, aceite refinado, vegetales deshidratados, aceite vegetal y glutamato monosódico, un aditivo alimenticio que realza el sabor de alimentos procesados.Según la dependencia este aditivo no genera daños en la salud, pero al ser un potenciador del sabor, se le considera como un ingrediente que afecta directamente la sensación de saciedad del consumidor y provoca voracidad, lo que contribuye al aumento de la obesidad.En un estudio publicado en agosto de 2020 en la Revista del consumidor por la Profeco se indica que este tipo de alimentaos tienen un aporte nutricional muy bajo incluso si se compara con alimentos como un sándwich de jamón con queso manchego, una lata de atún o dos o tres tacos de frijoles refritos con chile."Esas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo", se lee en la conclusión del estudio.

https://mundo.sputniknews.com/20210920/pelos-y-patas-de-mosca-los-ingredientes-poco-esperados-del-taco-mexicano-1116252631.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, alimentación, sopas, méxico, nutrición