https://mundo.sputniknews.com/20211001/dos-pueblos-de-espana-proponen-su-fusion-en-un-referendum-que-marca-un-hito-para-las-zonas-rurales-1116608629.html

Dos pueblos de España proponen su fusión en un referéndum que marca un hito para las zonas rurales

Dos pueblos de España proponen su fusión en un referéndum que marca un hito para las zonas rurales

Don Benito y Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, han anunciado que se unirán para dar lugar a una nueva ciudad, la tercera de la Comunidad... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T09:28+0000

2021-10-01T09:28+0000

2021-10-01T09:28+0000

españa

encuesta

población

pueblo

administración

vida rural

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116609789_0:99:1200:774_1920x0_80_0_0_6e84d3f4ca83e4755194fc88211b1b51.jpg

Para cualquiera que viva en el área, ir de un sitio a otro es normal. La compra aquí, el deporte allá, al médico en el medio. Tanto los residentes de Don Benito como los de Villanueva de la Serena (poblaciones españolas de la provincia de Badajoz, en Extremadura) tienen asumida esa cotidianeidad de vasos comunicantes. Ambas localidades, separadas por ocho kilómetros de carretera comarcal, funcionan en el día a día como un mismo término municipal.Sin embargo, las instituciones van por separado. Y eso es lo que probablemente se acabe: ambas alcaldías han anunciado su intención de fundirse para constituir una nueva ciudad. Sería la tercera de la Comunidad Autónoma, con unos 62.000 habitantes. Se situaría solo por detrás de Badajoz y Cáceres —con más de 150.000 y 96.000, respectivamente— y serviría, tal y como han explicado, para optimizar presupuestos y atraer recursos."Es un proceso que tiene que empezar por la generosidad, y hay que hacer lo mismo que hicieron los padres de la Constitución: más que pensar por nosotros, pensar en las próximas generaciones", esgrime Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, de 47 años. La política, insiste a Sputnik, tiene que "aportar" y no "separar", a pesar de que últimamente no se refleje esta intención.José Luis Quintana, edil de Don Benito, apunta en la misma dirección a sus 60 años. "Es el momento. Ahora que salimos del atolladero es cuando tenemos que unirnos. Hay ilusión, hay alegría. Y debería ser un ejemplo. No solo porque sea algo inusual en la agenda política, sino porque todos los partidos lo apoyan", sostiene, convencido de que la decisión es "firme" y de que los vecinos mostrarán mayoritariamente su respaldo.Vecinos como Antonio Fernández, de 63 años, cuya rutina se divide en uno u otro sitio sin distinción. "Depende de lo que necesites, te mueves", resume este dombenitense. "A la gente con la que hablo le parece bien. Si ves que hay alguien en contra, puede ser por arraigo o desconfianza. Va un poco a contracorriente, pero para mí es favorable", aduce.Las ventajas que ve Fernández son las que expusieron los alcaldes en la presentación del proyecto. Hace una semana, ambos líderes convocaron un acto público para detallar la iniciativa. Según expusieron delante de una lona con el mensaje de El proyecto de futuro que nos une, la fusión beneficiaría a los sectores económicos, financiero y empresarial, así como una "racionalización" de los servicios. "Los dos son un freno del otro", arengó Gallardo, "y el primer efecto es una aceleración de la inversión".Con este impulso oficial, los dos alcaldes tratarán de cumplir una idea que lleva sobrevolando tertulias de bar desde hace décadas. "En realidad", comenta Gallardo, "empezamos en 2019, pero con la pandemia nos tuvimos que centrar en nuestra gente y en salir del COVID-19". En el acto que prepararon aportaron algunos cálculos de esta unión: el empleo crecerá un 5% de media (hasta un 10% en el sector servicios y un 15% en el empresarial), la renta de los hogares, en torno a un 2,75%, la población con estudios universitarios subirá cerca del 5% y el I+D+I se incrementará algo más del 15%. Además, se posicionará a la cabeza de la ganadería y la agricultura, que es el segundo foco económico de Badajoz.Y confían en que con la fundición mejoren otros servicios como el transporte o la educación. "La verdad es que la noticia es positiva", sopesa Antonio Román, vecino de Don Benito de 39 años. Él, que ha encadenado diferentes trabajos en los dos municipios, cree que "siempre ha habido una unión natural": "Cada uno va a los bares o los centros comerciales del otro según el día", sintetiza, indicando también el "típico pique" entre pueblos cercanos. "Como pasa en todos los lados", ríe, diciendo que a los de Don Benito les suelen nombrar con el apodo de calabazones y a los de Villanueva, los serones, en forma despectiva.Román ve otra ventaja, y es que la nueva masa poblacional dé pie a la creación de una universidad. Con más gente, sostiene, la Junta de Extremadura tiene que dotar de más servicios. También aplaude ese espíritu de avanzar juntos. Lo que Quintana describe con esta sentencia: "Son dos ciudades separadas que caminan de forma paralela". "Debería ser un ejemplo", añade el edil, que echa en falta esa cooperación en otras partes del mapa.Esta fusión, de hecho, es inaudita en el panorama español. De momento, solo se ha dado algo parecido en dos lugares de Galicia, al noroeste de la península. En 2013 se juntaron los ayuntamientos de Oza y Cesura y en 2016 los de Cercedo y Cotobade. Pero en esos casos fue una decisión administrativa, sin preguntar a la gente, y se trataba de dos poblaciones de menos de 5.000 habitantes, las mayoritarias en un país donde el éxodo rural pone en peligro estos lugares."Queremos hacer una consulta a principios de 2022 y acelerar el proceso", señala Gallardo. "Cuando lo íbamos madurando pensábamos que iba para más tiempo, pero con la ilusión y la aceptación tanto del gobierno provincial como del autonómico, queremos aprovechar para adelantarlo", anota. Tanto Gallardo como Quintero ponen de fecha final 2031, porque después del sondeo popular —que tendrá que salir con dos tercios, un 66%, a favor— toca mover todo y el cambio de nombre, que estará a cargo de un comité de expertos.Una encuesta publicada el día 26 de septiembre por el diario local Hoy refleja que más del 75% lo aprueba. "Es que es una buena idea, aunque en otras ocasiones no haya fructificado", incide Antonio Fernández. "Tiene un gran potencial", apostilla Román, confesando que es un tema de debate últimamente en comercios y aceras. "Si alguien duda del proyecto", arguye Gallardo, "es más por incredulidad que por posicionarse en contra o por identidad, porque vamos a seguir con todo lo de cada sitio"."Hay una gran diferencia entre la realidad administrativa y la de la población", analiza Pedro Calderón, vecino de Villanueva de la Serena de 62 años, "unos están totalmente unidos y la otra va por separada". Para él, aunque "haya una cierta rivalidad propia de dos pueblos cercanos con las mismas características", el "sentir general" es positivo.Casi todo el mundo cree que traerá beneficios y que se podrán gestionar mejor los recursos, anota Calderón. Sumar, en este caso, es simplificar. Y significa convertir el refranero popular en una realidad tangible, porque un dicho popular al que suelen referirse los vecinos reza que "para matrimonio bonito, él de Villanueva y ella de Don Benito".

https://mundo.sputniknews.com/20210301/la-espana-rural-y-vaciada-confia-en-los-fondos-europeos-para-renacer-1109377128.html

https://mundo.sputniknews.com/20190423/elecciones-generales-en-espana-1086871899.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

encuesta, población, pueblo, administración, vida rural, reportajes