¿Unas muñecas capaces de eliminar el COVID? España, pionera en neutralizar virus en los juguetes

La empresa alicantina Berjuan ha diseñado unas innovadoras muñecas, las Sanibaby, que tienen la particularidad de inactivar bacterias y virus así como evitar... 30.09.2021, Sputnik Mundo

"Hay un porcentaje alto de transmisión de virus a través de objetos y en un futuro habrá más muertes por virus que por cáncer". Ambas consideraciones, recogidas por la compañía citando a la Organización Mundial de la Salud y otros estudios, fueron las motivaciones que llevaron a la empresa familiar Berjuan a lanzar su rompedor producto: una muñeca capaz de inhabilitar bacterias y virus en el 99,99% de los casos hasta 100 lavados.El tejido, desarrollado por otra empresa alicantina llamada Weenup, lleva un tratamiento especial que permite que los virus y bacterias se neutralicen de pies a cabeza. "Como se está en constante contacto con la muñeca, a pesar de que tenga extremidades de goma, el tejido consigue también neutralizar el posible virus que pueda haber en alguna parte, porque lo que más abunda en la muñeca es el tejido", responde en una entrevista telefónica con Sputnik el gerente de Berjuan, César Bernabéu.La fábrica está ubicada en el municipio de Onil (Alicante), conocido por ser la "cuna de las muñecas". Sus trabajadores están acostumbrados a lanzar este tipo de ideas innovadoras. Primero diseñaron Mosquidolls, la primera muñeca repelente de mosquitos y les concedieron el sello de pyme innovadora. Luego, conocieron a Weenup y acordaron entonces crear juntos las Sanibaby, un juguete en forma de muñeca con ese tejido revolucionario, que está certificado por el Instituto Valenciano de Microbiología (IVAMI).El objetivo de su creación es que los niños puedan volver a compartir. "Hay una fobia genérica por la pandemia a no tocar ciertas cosas por si acaso, y lo que pretendíamos con este textil es volver a compartir de nuevo los juguetes", sostiene. Existen varios tipos de muñecas con capacidad antimicrobiana: una del tamaño de 40 centímetros; otra que mide 30 centímetros y una más orientada a los bebés que es más blandita. También han sacado a la venta varias prendas de ropa de muñecas en distintos tamaños para poder cambiarla sin necesidad de comprar otro producto. El precio de cada muñeca oscila entre 29,95 euros hasta 49,95 euros, dependiendo de su modalidad.¿Cuándo se podrán encontrar en el mercado? Ya mismo. De hecho en España, están apretando su actividad productiva para que las familias puedan regalárselas a sus hijos las próximas navidades. Aunque este no será el único país donde se comercialice. "Ya se han hecho algunas previsiones y cierres de pedidos en países como Italia, Portugal, Rumanía, República Checa e incluso en Rusia", comenta. El objetivo final es venderlo a un total de 17 países.Además, han incluido un número de registro en las etiquetas con la información de cada producto, así la gente podrá estar segura de lo que está comprando. "Hemos recibido tanta información, que la gente tiene dudas y por eso hemos querido acompañar a la muñeca con documentación que certifique lo que decimos", declara Bernabéu.La repercusión de la compañía en medios es imparable. "No nos lo esperábamos, somos una empresa familiar y nos gusta caminar poco a poco, pero intuimos que tendremos una buena campaña". Al fin y al cabo, esta nueva realidad de juguetes infantiles, pronostican, no será algo puntual, sino que "vendrá para quedarse".

