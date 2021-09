https://mundo.sputniknews.com/20210930/republica-dominicana-y-rusia-76-anos-de-amistad-y-contando-1116612586.html

República Dominicana y Rusia: 76 años de amistad y... contando

República Dominicana y Rusia: 76 años de amistad y... contando

República Dominicana y Rusia tienen relaciones amistosas desde hace 76 años, las cuales nunca han caído víctimas de ningún tipo de conflicto y, gracias a la... 30.09.2021

"Hay un comentario entre los turoperadores que me da mucha risa: dicen que la República Dominicana se ha convertido en la 'dacha' en el Caribe de los rusos", comentó el jefe de la misión diplomática dominicana en Moscú.El diplomático admitió que se siente orgulloso y honrado por este hecho, ya que en su opinión se trata de un concepto "muy cercano al corazón de los rusos".Hay verdad en sus palabras: la 'dacha' — una casa de campo que típicamente cuenta con una huerta y se usa de manera estacional — indudablemente forma parte del ADN cultural ruso.Además, Rusia y Latinoamérica tienen muchas cosas que les unen, expresó convencido el diplomático.Sin embargo, la embajada dominicana en Rusia desea ir más allá y hacer aún más acogedora la estancia de los turistas rusos en el país caribeño, especialmente durante los meses de invierno en Rusia."Uno de los acuerdos que estamos tratando de trabajar con la Cancillería rusa es un acuerdo para los pensionados, o sea que los rusos que se pensionen y quieran vivir parte del tiempo —especialmente la parte de invierno que es muy frío acá — que puedan recibir su pensión en nuestro país", explicó el embajador.Aunque todavía es prematuro hablar sobre un posible éxito de esta iniciativa, quizás la gradual reapertura de conexión aérea entre la República Dominicana y varias ciudades rusas — que sigue en curso desde agosto y en octubre contará con vuelos desde San Petersburgo, Ekaterimburgo, Kazán, Ufá, Rostov del Don y Novosibirsk — podría contribuir de manera positiva a este asunto.Se espera que pronto la República Dominicana logre acercarse a los niveles de 2019 en cuanto al flujo turístico desde Rusia — aquel año más de 240.000 turistas rusos visitaron el país —aunque, por supuesto, los autoridades del país caribeño tienen por objetivo superar esta cifra en el futuro.Multitud de posibilidadesPero Dannenberg Castellanos, como embajador, no quiere que estos vuelos solo vengan llenos de turistas y ve una excelente oportunidad de impulsar el desarrollo de comercio bilateral entre las dos naciones, ya que por muchos años la República Dominicana ha vendido más de lo que ha comprado de Rusia."También queremos ser un puente hacia otros mercados, hacia otros países de la región, que a lo mejor no han tenido la posibilidad de recibir el turismo ruso como lo hemos tenido nosotros", explicó.Agregó que varios rusos que viajan a la República Dominicana también invierten en el país caribeños, sobre todo, a través del sector inmobiliario, comprando, por ejemplo, casas en la playa.Actualmente la embajada dominicana trabaja, entre otras cosas, en "fortalecer y materializar algunos acuerdos en cooperación jurídica" para crear y mantener un buen marco de negocios para los empresarios, tanto dominicanos en Rusia como los rusos en la República Dominicana.En este contexto el diplomático destacó una "gran relación" que mantienen Rusia y la República Dominicana, pero añadió que "a lo mejor no estaba este marco jurídico que le da cierta seguridad al inversionista".También subrayó que la misión diplomática del país caribeño tiene por objetivo estrechar las relaciones bilaterales de Rusia y la República Dominicana en todas las áreas, no solamente en el comercio y el turismo, sino también con respecto a los temas culturales, académicos y políticos.Añadió que la embajada del país caribeño goza de una relación con el Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que cada día se vuelve más estrecha.Indicó que actualmente el número de los estudiantes que vienen a las universidades de Rusia sigue en aumento, lo que ayuda a incrementar el contacto entre las dos naciones y sus habitantes."Creo que ellos también van a ser embajadores de Rusia en nuestro país, de la cultura, de la comida, de la música y de la historia de este gran país", puntualizó Dannenberg Castellanos.

