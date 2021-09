https://mundo.sputniknews.com/20210930/fiscalia-de-brasil-investigara-supuestas-amenazas-de-ministro-de-defensa-a-elecciones-1116592530.html

Fiscalía de Brasil investigará supuestas amenazas de ministro de Defensa a elecciones

Fiscalía de Brasil investigará supuestas amenazas de ministro de Defensa a elecciones

RÍO DE JANEIRO (Spuntik) — La Fiscalía de Brasil abrió una investigación previa para aclarar si el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, cometió un delito...

américa latina

brasil

El procurador general de la República de Brasil, Augusto Aras, informó al Tribunal Supremo Federal que abrió una "investigación preliminar" para estudiar esa supuesta amenaza, según recogen medios como UOL.La decisión se da después de la petición de varios parlamentarios tras un reportaje publicado por el diario Estado de São Paulo en julio que relataba declaraciones amenazantes del ministro.Braga Netto habría enviado un mensaje, a través de interlocutores, al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, de que no habría elecciones el año que viene si la propuesta de implementar el voto impreso no fuese aprobada.La apertura de una investigación preliminar no tiene el mismo estatus que un proceso criminal formal, ya que en este caso no se apunta la realización de ningún delito concreto.

