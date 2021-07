https://mundo.sputniknews.com/20210722/el-ministro-de-defensa-de-brasil-habria-amenazado-la-celebracion-de-las-elecciones-de-2022-1114392572.html

El ministro de Defensa de Brasil habría amenazado la celebración de las elecciones de 2022

El ministro de Defensa de Brasil habría amenazado la celebración de las elecciones de 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Netto, habría amenazado la celebración de las elecciones presidenciales de 2022... 22.07.2021, Sputnik Mundo

Según el periódico, el pasado 8 de julio el ministro mandó un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, diciendo que si los parlamentarios no aprobaban el voto "impreso y auditable" no habría elecciones en 2022.El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defiende desde hace meses sustituir el actual sistema de voto electrónico por el voto impreso, y llegó a decir que si no se producía ese cambio no habría elecciones. En un evento la mañana de este 22 de julio, Braga Netto negó haber condicionado la realización de las elecciones a la aprobación del voto impreso, diciendo que es "otra desinformación que genera inestabilidad entre los poderes de la República".El presidente de la Cámara de los Diputados también negó haber sido amenazado por el ministro, y en sus redes sociales afirmó que los brasileños juzgarán a sus representantes en octubre del año que viene "a través del voto popular, secreto y soberano".A pesar de los desmentidos, el periódico reiteró la veracidad de las informaciones a través de un pronunciamiento del director de Periodismo del Grupo Estado, Joao Caminoto."Ante las diversas reacciones, considero importante reafirmar en su totalidad el contenido del reportaje publicado hoy en el Estado de Sao Paulo sobre los diálogos del ministro de Defensa; el compromiso inquebrantable del Estado de Sao Paulo sigue siendo la calidad periodística y el respeto al Estado de Derecho", publicó en Twitter.Las amenazas de Bolsonaro y su entorno a las elecciones de 2022 subieron de tono en las últimas semanas, a medida que la mayoría de las encuestas de opinión apuntan que, a día de hoy, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) es el claro favorito para ganar esos comicios.

