Video: un avión espía RC-135 realiza un difícil aterrizaje con mucho viento que le deja tocado

En las imágenes, que fueron grabadas el 7 de septiembre, se puede ver cómo el RC-135 —uno de los dos que existen actualmente— se aproxima a la pista empleando el llamado método del cangrejo para lidiar con el viento lateral. Este método consiste en volar en diagonal con respecto a la pista de aterrizaje y rectificar en el último momento, antes de tocar tierra.Sin embargo, los pilotos no calcularon bien la trayectoria de descenso y tuvieron que bajar el morro del avión para aterrizar. No lograron poner el avión en línea recta con respecto a la pista y las las tres patas del tren de aterrizaje colisionaron con el hormigón.Un Boeing 707 original —sobre cuya base está construido el RC-135— podría haber aterrizado. Sin embargo, este último tiene unos motores más modernos, los CFM56, que son mucho más grandes que los originales. El margen de error a la hora de aterrizar es mucho menor.Como resultado de este aterrizaje, quedó dañada la góndola de uno de los motores, que posteriormente ha sido reemplazada. Sin embargo, de haberse inclinado un poco más, los daños podrían ser más sustanciales, e incluso peligrosos.Tal y como explicó al portal The Drive Robert Hopkins, un piloto veterano de estas aeronaves, la velocidad máxima del viento lateral con el que puede aterrizar un RC-135 es de 25 nudos. Pero el 7 de septiembre la velocidad del viento durante el aterrizaje en cuestión era de tan solo 10 nudos, por lo cual no está claro a qué se debió el incidente.

