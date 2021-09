https://mundo.sputniknews.com/20210929/horror-y-desborde-en-ecuador-nueva-masacre-en-carcel-enciende-las-alertas-1116584267.html

Horror y desborde en Ecuador: nueva masacre en cárcel enciende las alertas

Horror y desborde en Ecuador: nueva masacre en cárcel enciende las alertas

La Fiscalía inició la investigación sobre el motín en la cárcel de Guayaquil que dejó al menos 30 presos muertos y otros 50 heridos. La crisis carcelaria sigue golpeando al país. En órbita dialogó con Santiago Aguilar Morán, director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.

La nueva masacre ocurrida en la cárcel de Guayaquil agrava la crisis del sistema penitenciario nacional debido a los enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico, hecho recurrente en los últimos meses en diferentes prisiones a lo largo del país.Autoridades carcelarias destacaron que hubo cuerpos de reclusos decapitados, lo que evidencia la crueldad de estas disputas. La Fiscalía inició la investigación del caso, en tanto la Policía retomó el control de la prisión de la provincia de Guayas.El entrevistado indicó que en Ecuador es vox populi que algunas de estas facciones están vinculadas a los cárteles mexicanos de la droga, aunque a nivel oficial esto no se confirmó.En lo que va de 2021, los choques dentro de los establecimientos carcelarios han dejado más de 120 fallecidos."El sistema carcelario en Ecuador está en crisis. Hubo un desmantelamiento del Estado sobre las instituciones que coordinaban la seguridad y reducción de presupuestos. Esta crisis estalló en abril, luego de una riña que dejó 79 muertos, y el Gobierno declaró emergencia en el sector y destinar 75 millones de dólares para inversión en las cárceles", señaló el periodista."Sin embargo, este dinero aún no ha llegado. Ni siquiera empezaron los procesos de contratación. Si las autoridades no abordan el problema, este solo tiene visos de escalar y no de detenerse", dijo el director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la expectativa en El Salvador sobre que el Estado haya presentado un informe sobre la reforma judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, en la ciudad boliviana de La Paz continúan los enfrentamientos entre cocaleros y la Policía.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

