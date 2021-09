https://mundo.sputniknews.com/20210929/cocaleros-de-yungas-y-policias-continuan-enfrentandose-en-la-ciudad-de-la-paz-1116552089.html

Cocaleros de Yungas y policías continúan enfrentándose en la ciudad de La Paz

Por peleas internas en la asociación de productores de hoja de coca, varias facciones de cocaleros se disputan la posesión de su sede, en la capital boliviana... 29.09.2021, Sputnik Mundo

Desde hace más de una semana, la ciudad de La Paz es escenario de enfrentamientos entre policías e integrantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). ¿El motivo? La posesión de la sede y el mercado de esta organización, que reúne a los cocaleros de la región paceña de Yungas, distante a 150 kilómetros de esta capital.El senador conoce el oficio de cocalero. En su anterior trabajo era vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la otra poderosa organización de productores de hoja de coca del país.Dentro de la Adepcoca, tres facciones se disputan la dirigencia. Una es la de Armin Lluta, el último dirigente reconocido. A principios de septiembre, en unas elecciones tildadas de irregulares por sectores de la asociación, ganó la presidencia Arnold Alanes, quien cuenta con la simpatía del Gobierno nacional y fue avalado como nuevo dirigente. El tercero en discordia es Fernando Calle, quien pide nuevas elecciones, en las cuales no figuren Lluta ni Alanes ni él mismo.Desde que el Gobierno reconoció a Alanes como presidente de Adepcoca, el 20 de septiembre pasado, la Policía Nacional custodia la sede, en el barrio de Villa Fátima. Y desde entonces los afiliados que apoyan a Lluta chocan contra los uniformados, con el objetivo de recuperar su sede.Para Rodríguez, los actuales enfrentamientos dentro de la Adepcoca "no responden a un tema ideológico ni político. Parece nomás que hay un interés fuerte económico en la administración de la Adepcoca".¿En qué consistiría este beneficio económico? Sin verbalizarlo, el senador se habría referido al desvío de hojas de coca para redirigirlas al mercado ilegal, donde se produce cocaína.Rodríguez destacó que Adepcoca "es una institución privada, pero llegar a este extremo definitivamente pasa de lo absurdo. Los llamo a la reflexión, que entren a un diálogo donde puedan resolver estas diferencias. Es grave lo que sufren los productores, las bases, por culpa de algunos dirigentes".Sputnik intentó comunicarse con la Adepcoca, pero nadie atendió al teléfono. Desde la asociación indicaron a este medio que los dirigentes se encuentran a resguardo, por temor a que los detengan luego de los enfrentamientos callejeros de los últimos días en Villa Fátima.Rabia vecinalLas y los vecinos de Villa Fátima comenzaron a protestar también, para que cesen los combates urbanos entre policías y cocaleros. Desde hace más de una semana su cotidianeidad se vio seriamente trastocada: los comercios no pueden abrir, no pueden aprovisionarse de alimentos, no pueden salir a trabajar con tranquilidad, porque se exponen a recibir piedrazos, gases, hasta trozos de dinamita que arrojarían algunos yungueños y hacen retumbar a las calles paceñas.Reunidos, los vecinos emitieron un pronunciamiento, en el cual exigieron que se retiren del barrio tanto cocaleros como policías.El pasado sábado 25 de septiembre, manifestantes incendiaron cinco patrullas en el módulo policial de Minasa, en la misma zona. El Gobierno calculó el daño en más de 40.000 dólares.El pasado 27 de diciembre, una granada de gas habría ingresado a una vivienda, lo cual provocó su incendio y la consiguiente furia vecinal.Este martes 28, las y los vecinos salieron a calles y ventanas para gritar a los policías: "¡Fuera motines!". Tal es el sobrenombre que les quedó desde noviembre de 2019, cuando los uniformados se amotinaron contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), sumándose así al golpe de Estado. En las cuadras alrededor repercutían cachorros de dinamita detonados por cocaleros.En los enfrentamientos, hasta el momento 30 personas resultaron heridas y hubo 50 cocaleros detenidos, que ya fueron liberados.Coca bolivianaA finales de agosto pasado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC, por su sigla en inglés— presentó su informe relativo al cultivo de la hoja de coca. Según este estudio, durante 2020 el cultivo de coca en Bolivia se incrementó en 15%, una cifra récord en los últimos 10 años."En la región de los Yungas de La Paz el incremento fue del 12% hasta alcanzar 18.302 hectáreas. En el Trópico de Cochabamba se registró un incremento del 21%, hasta alcanzar 10.606 hectáreas". Y en el Norte de La Paz la superficie cultivada se incrementó en 9%, hasta alcanzar 510 hectáreas de coca, según este informe.Para la Adepcoca de Lluta, detrás de la toma de su sede estaría el expresidente Evo Morales, quien desde hace décadas es el máximo dirigente de las Seis Federaciones del Trópico, cuya coca sería destinada mayormente al narcotráfico, según Lluta."Lo que quiere (Morales) es ocultar con la coca legal (de Yungas) su coca ilegal de El Chapare. Ese es el gran interés. Y él quiere conformar una gran confederación nacional de productores de la hoja de coca. Él quiere ser el dirigente de El Chapare y de los Yungas", dijo Lluta a la prensa.Consultado al respecto, Rodríguez aseguró que tal versión "es falsa y fuera de lugar. Desmentimos desde todo punto de vista esas aseveraciones: ahora dicen que todo es culpa de Evo, pero es falso".Según el reciente informe de la UNODC, la hoja de coca producida en Yungas mueve cada año más de 200 millones de dólares.En 2020, al mercado de Adepcoca en Villa Fátima ingresaron 24.522 toneladas métricas en 2020, con un valor de 244 millones de dólares, si se considera que cada kilo de hoja de coca cuesta 10 dólares.En este conflicto hay un trasfondo, que remite a la historia cercana de Bolivia. El Gobierno de facto de Jeanine Áñez benefició notablemente a la Adepcoca. También liberó a su anterior líder, Franklin Gutiérrez, quien había estado preso entre 2018 y 2019 por su presunta participación en el asesinato de un policía durante una protesta en La Asunta, Yungas.Además, durante el mandato de Áñez se produjo el mayor aumento de cultivos de coca de los últimos 10 años, como destacó la UNODC.

