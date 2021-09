https://mundo.sputniknews.com/20210928/presidente-de-colombia-y-autoridades-de-eeuu-conversan-sobre-proyectos-de-infraestructura-1116511141.html

Presidente de Colombia y autoridades de EEUU conversan sobre proyectos de infraestructura

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia se reunió en Bogotá con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la Corporación...

Según Duque, durante la reunión se dialogó sobre cuatro principales temas, entre ellos, respaldar con recursos la acción climática hacia la carbono neutralidad y la búsqueda de una estrategia que busca financiar las inversiones en materia de salud."El interés de traer empresas norteamericanas a Colombia para la producción de vacunas, no solamente frente al COVID-19, sino también frente a otras patologías, y también la llegada de empresas norteamericanas que puedan brindar tecnologías, que nos ayuden a mejorar en todos los indicadores del sistema de salud", dijo Duque.Agregó que con los representantes de EEUU dialogó sobre la ruta hacia la transición de una sociedad más digital, ya que "la meta es tener 70% de Colombia con internet de alta velocidad para agosto del año 2022".Al respecto, dijo que "lo que se busca también no solamente (es) que venga inversión de los Estados Unidos, sino también alianzas estratégicas con las empresas colombianas".Duque señaló que el cuarto elemento sobre el cual se dialogó fue sobre la equidad de género y las políticas de financiamiento mujeres emprendedoras, de manera que se pueda llegar "a la Colombia profunda e integrar ese emprendimiento también con cadenas de valor".Destacó que el encuentro hace parte de una estrategia que EEUU denomina B3W, Build Back Better, lo que significa construir de nuevo mejor, pensando en esos cuatro temas para alcanzarlos de manera conjunta.

