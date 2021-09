https://mundo.sputniknews.com/20210916/colombia-destaca-certificacion-que-hizo-eeuu-al-pais-por-su-lucha-contra-el-narcotrafico-1116135240.html

Colombia destaca certificación que hizo EEUU al país por su lucha contra el narcotráfico

Colombia destaca certificación que hizo EEUU al país por su lucha contra el narcotráfico

BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, destacó la certificación que el Gobierno de Estados Unidos hizo al país por su lucha... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T19:06+0000

2021-09-16T19:06+0000

2021-09-16T19:06+0000

américa latina

colombia

eeuu

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1111517859_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_1d9356fb5b1d77015736553d7df99b94.jpg

El ministro indicó que dicha certificación se logró a raíz de las más de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos que fueron erradicadas el año pasado, al igual que los 5.000 laboratorios para el procesamiento de alcaloides que fueron destruidos también en 2020, y las más de 500 toneladas de cocaína que fueron incautadas en igual periodo por las autoridades.El 15 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un memorando con su determinación sobre la certificación a los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2022.En el documento, Biden confirmó que su administración "tratará de ampliar la cooperación con socios clave, como México y Colombia, para dar forma a una respuesta colectiva e integral y ampliar los esfuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas", las cuales, dijo, son responsables de muertes por sobredosis, "en particular el fentanilo, los análogos del fentanilo y la metanfetamina".En el memorando, el presidente estadounidense designó a Bolivia y Venezuela "como países que no han realizado esfuerzos sustanciales durante los doce meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes", por lo que no fueron certificados.El texto destaca que los principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas son Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

https://mundo.sputniknews.com/20210915/colombia-extradita-a-estados-unidos-a-otro-guerrillero-del-eln-por-narcotrafico-1116083115.html

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, eeuu, narcotráfico