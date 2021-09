https://mundo.sputniknews.com/20210928/birmania-reducida-a-un-agujero-negro-por-el-gobierno-de-facto---1116544580.html

Birmania, reducida a un "agujero negro" por el Gobierno de facto

Birmania, reducida a un "agujero negro" por el Gobierno de facto

El país asiático está sumido en una crisis institucional, política, económica y humanitaria, a casi 270 días del golpe ejecutado por el Ejército.

2021-09-28T22:05+0000

2021-09-28T22:05+0000

2021-09-28T22:05+0000

telescopio

birmania

aung san suu kyi

el golpe de estado en birmania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116544517_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_1b5a55a16e020a24fb7751ad9a4360ba.jpg

Birmania, reducida a un "agujero negro" por el Gobierno de facto Birmania, reducida a un "agujero negro" por el Gobierno de facto

A casi nueve meses del golpe de Estado en Birmania, es notoria la crisis que atraviesa el país, en medio de la promesa de elecciones para el año 2023.Birmania "es una nación devastada hacia el interior que siempre se caracterizó por ser pobre o poco desarrollada. Pero esta crisis política que devino en una crisis social enorme tiene un impacto brutal en lo económico", dijo a Telescopio la argentina Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, e integrante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales en el grupo de trabajo de Asia del Sur.Como muestra del impacto que generó la ruptura institucional basta ver los 1.120 muertos, 8.000 arrestos, 220.000 desplazados y más de tres millones de personas afectadas por la crisis humanitaria.El temor a una escalada de violencia está latente y el pueblo se resiste a través de manifestaciones pacíficas en todo el territorio, que son reprimidas por la Junta Militar. A esto se suman las diferencias entre los grupos étnicos, la crisis económica y los efectos negativos de la pandemia.Para Sánchez, Birmania "se está transformando en un agujero negro y las Fuerzas Armadas están restringiendo toda información". Para la analista, con este clima político y social "es muy complicado que sucedan las elecciones que la Junta Militar dice que convocará para agosto de 2023".Asimismo, opinó sobre la gravedad de "lo que está pasando, no hay noticias aunque sí se sabe que la violencia no cesa de ninguno de los dos lados, ni de la gente pidiendo el restablecimiento de la democracia ni del Gobierno reprimiendo”.Sánchez remarcó que otro problema en Birmania es su fragmentación interna. "No es una nación con una sola etnia que históricamente ha sido siempre unida sino que se trata de un país segregado, diferenciado en cada etnia con un bemol de su religión diferente. La unidad es compleja históricamente hablando".El 1 de febrero el partido gobernante Liga Nacional para la Democracia fue forzado a abandonar el poder por parte del Ejército Tatmadaw, que declaró estado de emergencia y detuvo al presidente Win Myint, y a la consejera de Estado y premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

birmania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birmania, aung san suu kyi, el golpe de estado en birmania, аудио